サーティワンにて2023年に実施された、ネスレ「キットカット」とのコラボキャンペーンをパワーアップして実施!

新作フレーバーをはじめ、サンデーやドリンクのほか、ケーキとテイクアウトアイスクリームなど、おうちでみんなで楽しい新たなラインナップも仲間入りします☆

サーティワン「キットカット」コラボキャンペーン 2024

開催期間:2024年5月31日(金)〜6月27日(木)

開催店舗:全国のサーティワン店舗

サーティワンに、ネスレの人気チョコレート菓子「キットカット」とコラボしたアイスクリームが2024年も登場!

2024年の新作コラボフレーバーは、サーティワン自慢の3種のチョコレートアイスクリームの組み合わせでパワーアップします。

アイスクリームには、サクッサクのウエハースとチョコの「キットカット」入り。

チョコレート好きにはたまらない、サーティワンと「キットカット」の美味しいがたくさん詰まったメニューが多数ラインナップされます☆

トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間:2024年5月31日(金)〜期間限定 ※なくなり次第終了

思う存分チョコレートを楽しめる、2023年に人気を博した大人気コラボが、さらにおいしくなって登場!

「キットカット」とのコラボフレーバーとして「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜」が販売されます。

2024年はミルク、ビターに、チョコレートの甘みと苦みを一層引き立ててくれるダークチョコレートを新たにプラス。

トリプル構造となってパワーアップした「キットカット」が、食べやすいサイズになって入っていて、家族みんなでサクッサク食感が楽しめます。

3つのチョコレートアイスクリームとサクッサクの「キットカット」のベストマッチが楽しめるアイスクリームです☆

サーティワン公式アプリ「31Club」会員限定:ダブルを購入で「キットカット プチ」プレゼント

31Club会員限定で期間中ダブルを購入された方に「キットカット プチ」を1個プレゼント。

お気に入りをダブルで楽しんみながら「キットカット プチ」もゲットできます。

コラボサンデー〜Made with KITKAT〜

価格:600円(税込)

※好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ選べます

販売期間:2024年5月31日(金)〜6月27日(木)※なくなり次第終了

見た目もかわいくて大満足の豪華なサンデー「コラボサンデー〜Made with KITKAT〜」が登場します!

好きなスモールサイズのアイスクリーム1コにホイップクリーム、チョコレートシロップ、チョコレートコポーといつもの「キットカット」をトッピング。

さらにネスレ日本から新発売の「キットカット ラブポーションサーティワン味」ものっています。

ラズベリーチップが入った甘酸っぱいホワイトチョコレートとあまーいミルクチョコレートが相性抜群。

オリジナルカップと「Made with KITKAT」ロゴのピックもかわいい、特別感いっぱいのサンデーです☆

ザ・チョコレートドリンク〜Made with KITKAT〜

価格:650円(税込)

販売期間:2024年5月31日(金)〜6月27日(木)※なくなり次第終了

チョコ好きの夢を叶えた、新作フレーバーの「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜」を使用した、とっても濃厚なチョコレートドリンク。

「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜」とミルクをミキシングし、ホイップクリームにココアパウダーと「キットカット」3コをトッピングすることでチョコレート好きも大満足なドリンクが完成します。

赤いスプーン付きのストローで、ホイップクリームや「キットカット」をスプーンですくって味わえるのも醍醐味。

サーティワンでしか味わえない、夢のチョコレートドリンクです☆

ハッピーブレイクタイム シェアケーキ〜Made with KITKAT〜

価格:3,500円(税込)

販売期間:2024年5月31日(金)〜 ※なくなり次第終了

サイズ:【4号】直径 約14cm×高さ 約5cm

大人気のコラボフレーバーがみんなでシェアして楽しめるアイスクリームケーキで登場します!

2023年に大好評だったコラボフレーバー、ビターとミルクチョコレートの2種のチョコレートアイスクリームに、サクッサク食感の「キットカット」が入った「ハッピーブレイクタイム〜Made with KITKAT〜」

「ハッピーブレイクタイム〜Made with KITKAT〜」が、5人分のアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ〜Made with KITKAT〜」としてラインナップされます。

2色の濃淡チョコレートホイップとチョコレートシロップをたっぷりのせ「キットカット」でデコレーションし、最後に付属の「キットカット」を自由に飾って完成!

ホームパーティーやお誕生日はもちろん、手土産にもおすすめな、チョコ好きの方みんなに食べてもらいたい、チョコ尽くしのアイスクリームケーキです。

ハッピーブレイクタイム シェアパック〜Made with KITKAT〜

価格:1,000円(税込)

販売期間:2024年5月31日(金)〜6月27日(木)※なくなり次第終了

2023年に大好評だった「ハッピーブレイクタイム〜Made with KITKAT〜」のテイクアウトメニューが、3人分のサイズのシェアパックとして新登場。

パーティーはもちろん、おうちのストック用にもぴったりな、とってもかわいいオリジナルのデザインカップに入っています。

2024年の新作コラボフレーバー「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT〜」との食べ比べもおすすめです☆

※一部店舗で価格が異なります

※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です

ネスレ「キットカット ラブポーションサーティワン味/キットカット チョコレートミントアイスクリーム味」

価格:各685円(税込)

内容量:10枚

販売店舗:全国のスーパーマーケットやドラッグストアなど

サーティワンの大人気フレーバー“ラブポーションサーティワン”と“チョコレートミント”が「キットカット」に登場!

2023年、「キットカット」と、“We make people happy.”をモットーとするサーティワンが、共に日本上陸50周年を迎えたことから実現した初コラボレーションは大きな話題を呼びました。

2023年に引き続き、もっとhappyな時間を過ごすきっかけを届けるため、コラボレーション第2弾が展開されます。

ラインナップは「キットカット ラブポーションサーティワン味」と「キットカット チョコレートミントアイスクリーム味」の2種類です☆

キットカット ラブポーションサーティワン味

発売日:2024年6月1日(土)

2023年に実施された「サーティワン フレーバー総選挙」のランキングで第1位に輝いた「ラブポーションサーティワン」をイメージした「キットカット ラブポーションサーティワン味」

甘酸っぱいラズベリーチップがアクセントとして舞うホワイトチョコレートと、ミルクチョコレートの2層が合わさることによって、“恋の媚薬”の名を持つフレーバー「ラブポーションサーティワン」の魅惑的な味わいを「キットカット」で楽しむことができます。

また、暑い夏が近づく中、冷凍庫で凍らせると食感が変化し、より一層おいしくなるのも魅力の一つ。

かわいい見た目を含め、メロメロになること間違いなしの自信作です。

キットカット チョコレートミントアイスクリーム味

発売日:2024年7月15日(月)

「キットカット チョコレートミントアイスクリーム味」が期間限定で再登場。

日本のチョコミント界のパイオニアが誇るチョコレートミント味が「キットカット」で再現されています。

“サーティワンで使える50円引クーポン”つき

パッケージ裏面に付いている“サーティワンで使える50円引クーポン”をサーティワン店舗に持参すると、サーティワン全メニューが50円引きで購入可能。

また、サーティワン公式会員サイト「31Club」アプリの会員バーコード提示でさらに50円引きになります。

※50円引きクーポンの有効期限は2025年5月31日となります

※クーポンは1回のお会計につき1枚1回限り使用可能です

※クーポンのコピーは使用できません

※キットカットコラボ記念50円クーポンをお持ちの方は、サーティワン公式会員サイト「31Club」のアプリの会員バーコード提示でさらに50円引きされます

※アプリ提示による50円引きは、他のクーポン・特典との併用はできません

※一部の店舗では利用できません

※各種デリバリー・モバイルオーダーは対象外です

サーティワンと「キットカット」の美味しいがたくさん詰まったコラボアイスクリームが多数登場。

サーティワンにて2024年5月31日より開催される「キットカット」コラボキャンペーンの紹介でした☆

