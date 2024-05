柿原徹也さんが7thシングル『Give It To Me』を5月29日にリリース! 来年、音楽活動15周年を迎えるにあたって、今までの成長の証を詰め込んだという今作について、楽曲制作やレコーディング秘話などを柿原さんにたっぷり語っていただきました。――シングルとしてのCDリリースは、2018年の『DIAMOND BEAT』以来となります。柿原 まさかそんなにも長い間シングルを作っていなかったということに、ちょっとビックリしています。多分「シングルを作ろう」となった時に、いただいた楽曲がどれも素晴らしくて「あれもこれも入れたい」ってお願いしているうちに、「ミニアルバムにならない?」と路線変更したりしたからじゃないかな。

――今回のCDをシングルにしたのはどういった経緯からでしょうか?柿原 今回は、アーティスト活動15周年を来年迎えるにあたって、「過去の柿原徹也を振り返ろう」という話からスタートしています。そのテーマにピッタリの楽曲が集まったところで、「まずは3曲を収録したシングルを出しましょう」ということになり、シングルのリリースを決めました。他の候補曲についても今後の展開をいろいろと考えていますので、どこで聴けるようになるか楽しみに待っていてください。――「過去を振り返る」という今作のコンセプトについて、もう少し詳しくお聞かせください。柿原 この15年間で、僕自身の技術が上達していたり、キーのレンジが圧倒的に広がっていたりもしていて。なので、曲自体をブラッシュアップした新しいものにした上で、レベルアップを重ねてきた現在の僕が、過去の楽曲たちを歌うとどうなるのか、ということをコンセプトにこのシングルを作っていくことにしました。――表題曲の『Give It To Me』はどのようにしてできた曲ですか?柿原 この曲は、僕の楽曲では『Get over you…』『Summer Time Love』や、『あんさんぶるスターズ!』で僕が演じる明星スバルのキャラソンを書いてくださった中土(智博)さんが作曲してくれました。僕の音楽活動に携わってくれるようになってから4、5年ほどになるのですが、「こういうテイストの曲をちょうだい」と言ったら、全然想像していなかった曲が上がってきて「マジかよ」「でもいい!」ってなるのがいつものパターンなんです(笑)。今回もそんな感じでできた曲でしたが、とにかくめっちゃいい曲だったんですよ。シングル収録曲を決める打ち合わせでも、「15周年に向けて……というコンセプトを考えたら、この曲が一番表題曲にふさわしいんじゃないか」っていうことで、表題曲に決まりました。――作詞はYoung Yazzyさんが担当されていますね。柿原 Young Yazzyさんは、ラップの乗せ方がべらぼうに上手くて感激しました。最初のデモの段階ではめちゃくちゃパーリーピーポーな感じの歌詞が一番しかついていなかったんです。それで、二番の歌詞については僕から「目覚めたらものすごい二日酔いでぶっ倒れているような感じでお願いします」と発注させてもらったところ、イメージしていたそのままの歌詞を作ってきてくれて。追加でお願いするところは一切なく、「Yazzyさん、スゲェ」って思いました。――そうして出来上がった楽曲の印象はいかがでしょうか?柿原 今までにないかっこよさがあるといいますか……ブラックミュージックのテイストをもつ楽曲という感じでしょうか。ただ、楽曲のイメージのまま歌ってしまうと、キャラを演じているような感じに聴こえてしまうかもしれないと思ったので、素直に僕の声で、柿原として歌ったらどういう感じになるかを考えながらレコーディングをさせてもらいました。その結果、ポップスに近い感じの楽曲になったのですが、僕としては狙い通りのいい曲に仕上がったなと。新たな代表曲ができたことに、とても満足しています。――カップリング曲につきましてもお聞かせください。まずは『Its time to...』はどんな楽曲でしょうか?柿原 この曲は、作曲・作詞・編曲と全部サイモン(SIMONSAYZ)がやってくれました。僕はこの曲に英語歌詞を入れたかったので、僕と同じ帰国子女ということもあって英語歌詞の楽曲に非常に長けているサイモンにお願いしました。――実際に完成した歌詞をご覧になった印象は?柿原 じつは、完成版は最初に上がってきた時よりも英詞を多くしてもらっているんです。最初、サイモンは英語が得意でない人にも分かりやすい英語の歌詞を書いてきてくれたのですが、僕の希望でスラングも入るぐらいネイティブな言い回しなどを意識した英詞にしてもらいました。――レコーディングはいかがでしたか?柿原 この曲は、メロディアスなところからいきなりラップが入ってくる部分があるのですが、たぶん音楽グループだったらラップ担当とメロディー担当が別々に歌ったりするところだと思うんですよ。その両方のパートをソロで歌わせてもらえるのは、もちろん難しくはありますが、僕としては得をしている気分で歌わせてもらいました。とにかく大変だった『Give It To Me』に比べると、すごく歌いやすかったです。心地良いと言ったらいいのかな。「早くみんなもカラオケで歌ってみて!」と思っています(笑)。英語歌詞は難しいかもしれないけど、頑張って挑戦してみてほしいですね。――もう一曲のカップリング曲となる『アクト』についてもお聞かせください。柿原 今作では僕より若い世代にチャレンジしてもらいたい気持ちがあったので、僕のバンドでギターを弾いてくれている馬渕直純くんにまた作曲してもらいました。馬渕くんはとにかくメロディラインがすごくいい曲を作ってくれるんです。作詞はミズノゲンキくんにいい感じの歌詞を書いてもらいました。爽やかな感じだけではない、今の40代になった僕の落ち着いた雰囲気も感じるような歌詞にしてほしいと伝えて、今までに歌ってきた楽曲とは違う雰囲気の歌詞を作ってもらいました。――確かに、すごくフレーズが心に残る曲ですよね。柿原 馬渕くんは、僕のライブでは自分で作ったこの曲が流れて、それに合わせてギターを弾くわけですからね。すごく嬉しいんじゃないかな。ただ、ライブのセットリストに入れるのが難しい雰囲気の曲なんですよね。『Its time to...』とかなら「ここから別セクションですよ〜」という感じでセットリストの中にポンと配置できると思うんですけど、『アクト』はこの曲への流れをちゃんと作った上で「ここでパッと花咲く」みたいな感じで聴かせる楽曲なので、前後の曲とのバランスをよく考えないといけないなって。実際のライブでこの曲を僕がどう歌っていくかも含めて、皆さんには楽しみにしてもらえたらと思います。――15周年に向けての第一弾というこのシングルですが、改めてどんな一枚になったと感じていますか?柿原 僕のことを知っているファンの皆さんに聴いていただきたいのはもちろん、声優に興味のない人にも聴いてほしい一枚になりました。今回も良い曲ができたなって僕自身も満足できる、心から聴いてほしいなって思える……そんないつも通りのCDになったと感じています。