『ROCK IN JAPAN』第2弾にNumber_i、あいみょん、櫻坂46、Vaundy、UVERworldら 全115組発表
日本最大の野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』（8月3・4・10・11・12日、千葉市蘇我スポーツ公園）の出演アーティスト第2弾として新たに38組が発表された。第1弾と合わせて115組のアーティストがすべてそろった。
【写真】Number_iも！ロッキン出演全アーティスト＆出演日一覧
第2弾アーティストは、8月3日がINI、クリープハイプ、櫻坂46、サンボマスター、SHISHAMO、シャイトープ、BREIMEN、優里。8月4日がASIAN KUNG-FU GENERATION、ano、キタニタツヤ、SCANDAL、乃紫、Vaundy、PEOPLE 1。
8月10日があいみょん、Ayumu Imazu、Novelbright、ポルカドットスティングレイ、ポルノグラフィティ、Little Glee Monster。8月11日が打首獄門同好会、カネヨリマサル、Creepy Nuts、the shes gone、Tani Yuuki、Number_i、ハルカミライ、moon drop。
そして最終日の8月12日が新しい学校のリーダーズ、indigo la End、UVERworld、＆TEAM、キュウソネコカミ、羊文学、フレデリック、MUCC、ヤバイTシャツ屋さん。
チケットは現在第2次抽選先行を受付中（6月4日午後4時まで）。
なお、9月にひたちなかで開催する『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』（9月14・15・21・22・23日、ひたち海浜公園）出演アーティストは6月下旬を予定。GRASS STAGE1ステージのみでの開催となり、1日8組、5日間合計で40組の出演が予定されている。
■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』日別出演アーティスト
▼8月3日（土）
INI
神はサイコロを振らない
クリープハイプ
Saucy Dog
櫻坂46
サンボマスター
SHE'S
SHISHAMO
シャイトープ
シンガーズハイ
DISH//
TETORA
Tele
Novel Core
BMSG POSSE
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
BREIMEN
PEDRO
My Hair is Bad
ヤングスキニー
優里
reGretGirl
▼8月4日（日）
ASIAN KUNG-FU GENERATION
ano
KANA-BOON
キタニタツヤ
Kroi
結束バンド
SAKANAMON
Chevon
女王蜂
-真天地開闢集団-ジグザグ
スキマスイッチ
SCANDAL
鈴木愛理
ずっと真夜中でいいのに。
Chilli Beans.
乃紫
HYDE
Vaundy
PEOPLE 1。
THE BAWDIES
MY FIRST STORY
マキシマム ザ ホルモン
LiSA
▼8月10日（土）
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
秋山黄色
Ayumu Imazu
imase
iri
ENHYPEN
Conton Candy
This is LAST
にしな
ねぐせ。
Novelbright
ハンブレッダーズ
平井 大
ポルカドットスティングレイ
ポルノグラフィティ
MyGO!!!!!
マカロニえんぴつ
マルシィ
礼賛
Little Glee Monster
緑黄色社会
WurtS
▼8月11日（日）
打首獄門同好会
おいしくるメロンパン
Omoinotake
カネヨリマサル
Creepy Nuts
go!go!vanillas
サバシスター
the shes gone
SUPER BEAVER
sumika
Da-iCE
Tani Yuuki
なとり
Number_i
NiziU
ハルカミライ
FOMARE
星野源
Mr.ふぉるて
宮本浩次
moon drop
yama
リュックと添い寝ごはん
▼8月12日（月・休）
新しい学校のリーダーズ
アンジュルム
indigo la End
UVERworld
＆TEAM
THE ORAL CIGARETTES
KEYTALK
キュウソネコカミ
coldrain
サカナクション
Juice=Juice
SPYAIR
すりぃ
10-FEET
Nulbarich
羊文学
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
BLUE ENCOUNT
フレデリック
HEY-SMITH
MUCC
ヤバイTシャツ屋さん
【写真】Number_iも！ロッキン出演全アーティスト＆出演日一覧
第2弾アーティストは、8月3日がINI、クリープハイプ、櫻坂46、サンボマスター、SHISHAMO、シャイトープ、BREIMEN、優里。8月4日がASIAN KUNG-FU GENERATION、ano、キタニタツヤ、SCANDAL、乃紫、Vaundy、PEOPLE 1。
そして最終日の8月12日が新しい学校のリーダーズ、indigo la End、UVERworld、＆TEAM、キュウソネコカミ、羊文学、フレデリック、MUCC、ヤバイTシャツ屋さん。
チケットは現在第2次抽選先行を受付中（6月4日午後4時まで）。
なお、9月にひたちなかで開催する『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』（9月14・15・21・22・23日、ひたち海浜公園）出演アーティストは6月下旬を予定。GRASS STAGE1ステージのみでの開催となり、1日8組、5日間合計で40組の出演が予定されている。
■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』日別出演アーティスト
▼8月3日（土）
INI
神はサイコロを振らない
クリープハイプ
Saucy Dog
櫻坂46
サンボマスター
SHE'S
SHISHAMO
シャイトープ
シンガーズハイ
DISH//
TETORA
Tele
Novel Core
BMSG POSSE
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
BREIMEN
PEDRO
My Hair is Bad
ヤングスキニー
優里
reGretGirl
▼8月4日（日）
ASIAN KUNG-FU GENERATION
ano
KANA-BOON
キタニタツヤ
Kroi
結束バンド
SAKANAMON
Chevon
女王蜂
-真天地開闢集団-ジグザグ
スキマスイッチ
SCANDAL
鈴木愛理
ずっと真夜中でいいのに。
Chilli Beans.
乃紫
HYDE
Vaundy
PEOPLE 1。
THE BAWDIES
MY FIRST STORY
マキシマム ザ ホルモン
LiSA
▼8月10日（土）
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
秋山黄色
Ayumu Imazu
imase
iri
ENHYPEN
Conton Candy
This is LAST
にしな
ねぐせ。
Novelbright
ハンブレッダーズ
平井 大
ポルカドットスティングレイ
ポルノグラフィティ
MyGO!!!!!
マカロニえんぴつ
マルシィ
礼賛
Little Glee Monster
緑黄色社会
WurtS
▼8月11日（日）
打首獄門同好会
おいしくるメロンパン
Omoinotake
カネヨリマサル
Creepy Nuts
go!go!vanillas
サバシスター
the shes gone
SUPER BEAVER
sumika
Da-iCE
Tani Yuuki
なとり
Number_i
NiziU
ハルカミライ
FOMARE
星野源
Mr.ふぉるて
宮本浩次
moon drop
yama
リュックと添い寝ごはん
▼8月12日（月・休）
新しい学校のリーダーズ
アンジュルム
indigo la End
UVERworld
＆TEAM
THE ORAL CIGARETTES
KEYTALK
キュウソネコカミ
coldrain
サカナクション
Juice=Juice
SPYAIR
すりぃ
10-FEET
Nulbarich
羊文学
Fear, and Loathing in Las Vegas
04 Limited Sazabys
BLUE ENCOUNT
フレデリック
HEY-SMITH
MUCC
ヤバイTシャツ屋さん