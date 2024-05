日本最大の野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』(8月3・4・10・11・12日、千葉市蘇我スポーツ公園)の出演アーティスト第2弾として新たに38組が発表された。第1弾と合わせて115組のアーティストがすべてそろった。第2弾アーティストは、8月3日がINI、クリープハイプ、櫻坂46、サンボマスター、SHISHAMO、シャイトープ、BREIMEN、優里。8月4日がASIAN KUNG-FU GENERATION、ano、キタニタツヤ、SCANDAL、乃紫、Vaundy、PEOPLE 1。

8月10日があいみょん、Ayumu Imazu、Novelbright、ポルカドットスティングレイ、ポルノグラフィティ、Little Glee Monster。8月11日が打首獄門同好会、カネヨリマサル、Creepy Nuts、the shes gone、Tani Yuuki、Number_i、ハルカミライ、moon drop。そして最終日の8月12日が新しい学校のリーダーズ、indigo la End、UVERworld、&TEAM、キュウソネコカミ、羊文学、フレデリック、MUCC、ヤバイTシャツ屋さん。チケットは現在第2次抽選先行を受付中(6月4日午後4時まで)。なお、9月にひたちなかで開催する『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』(9月14・15・21・22・23日、ひたち海浜公園)出演アーティストは6月下旬を予定。GRASS STAGE1ステージのみでの開催となり、1日8組、5日間合計で40組の出演が予定されている。■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』日別出演アーティスト▼8月3日(土)INI神はサイコロを振らないクリープハイプSaucy Dog櫻坂46サンボマスターSHE'SSHISHAMOシャイトープシンガーズハイDISH//TETORATeleNovel CoreBMSG POSSEBE:FIRSTFRUITS ZIPPERBREIMENPEDROMy Hair is Badヤングスキニー優里reGretGirl▼8月4日(日)ASIAN KUNG-FU GENERATIONanoKANA-BOONキタニタツヤKroi結束バンドSAKANAMONChevon女王蜂-真天地開闢集団-ジグザグスキマスイッチSCANDAL鈴木愛理ずっと真夜中でいいのに。Chilli Beans.乃紫HYDEVaundyPEOPLE 1。THE BAWDIESMY FIRST STORYマキシマム ザ ホルモンLiSA▼8月10日(土)アイナ・ジ・エンドあいみょん秋山黄色Ayumu ImazuimaseiriENHYPENConton CandyThis is LASTにしなねぐせ。Novelbrightハンブレッダーズ平井 大ポルカドットスティングレイポルノグラフィティMyGO!!!!!マカロニえんぴつマルシィ礼賛Little Glee Monster緑黄色社会WurtS▼8月11日(日)打首獄門同好会おいしくるメロンパンOmoinotakeカネヨリマサルCreepy Nutsgo!go!vanillasサバシスターthe shes goneSUPER BEAVERsumikaDa-iCETani YuukiなとりNumber_iNiziUハルカミライFOMARE星野源Mr.ふぉるて宮本浩次moon dropyamaリュックと添い寝ごはん▼8月12日(月・休)新しい学校のリーダーズアンジュルムindigo la EndUVERworld&TEAMTHE ORAL CIGARETTESKEYTALKキュウソネコカミcoldrainサカナクションJuice=JuiceSPYAIRすりぃ10-FEETNulbarich羊文学Fear, and Loathing in Las Vegas04 Limited SazabysBLUE ENCOUNTフレデリックHEY-SMITHMUCCヤバイTシャツ屋さん