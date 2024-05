【「ヤニねこ」:162mg「休日鬱にゃ」】5月29日 公開

講談社は、同社のマンガ配信サイト「ヤンマガWeb」にて、マンガ「ヤニねこ」162mgを5月29日に公開した。

162mg(第162話)「休日鬱にゃ」では、ヤニねこが珍しくバイト繁忙期の狭間の休日を過ごすのだが……。

なお次回話の配信は5月31日を予定している。

