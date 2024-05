宮城県仙台市では、2024年5月30日(木曜日)から6月2日(日曜日)までの4日間、「Pokémon GO Fest2024:仙台」が開催されます。

それに合わせ、仙台市交通局から「Pokémon GO Fest 2024:仙台」仕様の るーぷる仙台・地下鉄共通一日乗車券 が販売されたり、仙台市周辺の見どころを巡ることができる「公式ルート」なども設定されていますので、ご紹介していきます。

「Pokémon GO Fest 2024:仙台」は七北田公園がメイン会場

「Pokémon GO Fest2024:仙台」のメイン会場になるのは、七北田公園。仙台市地下鉄南北線の泉中央駅から徒歩5分ほどの場所になります。

仙台市交通局が、5月30日(木)〜6月2日(日)までの4日間の「Pokémon GO Fest 2024:仙台」開催に合わせて、「Pokémon GO Fest 2024:仙台」仕様の るーぷる仙台・地下鉄共通一日乗車券 を販売します。

■販売期間・時間

5月30日(木)〜6月2日(日)7時30分〜15時00分

■利用可能日

購入日当日のみ使用可能(裏面に日付印字)

■金額

大人券920円、小児券460円

※現金(日本円)のみでの販売となります。

■販売数

各日最大1,000枚(大人券800枚、小児券200枚)、合計4,000枚

※より多くの方にお楽しみいただくため、大人券小児券合わせてお一人様5枚までの販売とさせていただきます。

※販売状況については下記販売場所にてご確認ください。

■販売場所

「Pokémon GO Fest 2024:仙台」仕様るーぷる仙台・地下鉄共通 一日乗車券特設販売ブース

※下記駅構内図参照



■使用方法

るーぷる仙台:降車時に乗務員に日付が押印された部分(裏面)を提示

地下鉄:入退場時に駅務員に日付が押印された部分(裏面)を提示

■その他

イベントの最新情報は、「Pokémon GO Fest 2024:仙台」公式サイトをご覧ください。

るーぷる仙台とは

るーぷる仙台路線図 (仙台市交通局)

るーぷる仙台は仙台市中心部の観光スポットを結ぶ循環バスです。

車窓から仙台の街並みを眺めたり、お目当ての観光スポットで降車したり、楽しみ方は自由自在です。短時間でもじっくりでも、自分のペースで観光が楽しめます。また、乗り降り自由な一日乗車券を購入すると、沿線施設でさまざまな特典が受けられます。ぜひるーぷる仙台で仙台市内の観光を満喫してください。

「Pokémon GO Fest 2024:仙台」期間中は、るーぷる車両正面上部に、「Pokémon GO Fest 2024:仙台」のロゴを貼り付けて運行されるそうです(7台予定)。

仙台市内の「ポケモン GO」公式ルート

このイベントを前に、仙台市内の様々な場所に「ポケモン GO」公式ルートが10か所設定されています。

「ルート」とは、「ポケモン GO」のプレーヤーがその行程に沿って探索をすると、ポケモンと出合えたり、アイテムがもらえたりする機能で、隠れた地域の魅力の再発見など、普段の街歩きがより楽しくなるような機能です。

今回は、仙台市内の商店街や広瀬川沿い、仙台城跡、秋保温泉など、美しい景観やグルメといった仙台の魅力がたっぷりと詰まった場所10か所が選定されており、各ルート共に1km程度の距離になっています。

1.ラプラスのポケふたと仙台食べ歩きルート

仙台駅〜仙台朝市商店街〜クリスロード商店街〜マーブルロードおおまち商店街〜サンモール一番町商店街(ポケふた)

2.ラプラスのポケふたと仙台のケヤキ並木を楽しむルート

サンモール一番町商店街(ポケふた)〜ぶらんど〜む一番町商店街〜一番町四丁目商店街〜せんだいメディアテーク

3.【杜の都・仙台】広瀬川をたどる

せんだいメディアテーク〜西公園〜大橋〜仙臺緑彩館

4.【杜の都・仙台】仙台城跡

仙臺緑彩館〜五色沼〜脇櫓〜仙台城跡本丸

5.【杜の都・仙台】Park & Harbor

高砂中央公園〜仙台港中央公園

6.【杜の都・仙台】Seaside Park

震災遺構仙台市立荒浜小学校〜海岸公園センターハウス

7.【杜の都・仙台】秋保温泉・磊々峡

秋保・里センター〜磊々峡

8.【杜の都・仙台】泉パークタウン桂島緑地

泉パークタウンランドマーク〜桂島緑地

9.【杜の都・仙台】作並温泉

湯のまち作並 観光交流館ラサンタ〜平賀こけし店

10.【杜の都・仙台】名物三角油揚げ

定義交流センター〜門前町

地下鉄でも「Pokémon GO Fest 2024:仙台」仕様の24時間券・36時間券が発売に

仙台市の地下鉄でも、「Pokémon GO Fest 2024:仙台」仕様の、「地下鉄24時間券・36時間券」が販売されます。

日をまたいで、利用開始から24時間もしくは36時間利用ができるというチケットです。

■販売方法:仙台MaaS

(仙台MaaS 、「MobilityasaService」での デジタルチケットです。)

■販売期間:5月21日(火曜日)〜6月2日(日曜日)

■利用開始期間:5月30日(木曜日)〜6月2日(日曜日)

■金額

24時間券 大人500円 小児250円

36時間券 大人700円 小児350円

いよいよ、5月30日から4日間で、仙台市でのイベント実施となります。

これらの情報の他にも、仙台市内中心部商店街内の61店舗で「Pokémon GO Fest 2024:仙台」×仙台市内対象店舗お買い物キャンペーン や、ピカチュウサンバイザー配布(無料)、市中心部商店街、定禅寺通、青葉通でのフラッグ掲出などが行われるようです。

現地へ行く予定の方は、是非こちらの特別仕様のチケットなどをゲットして、仙台市内の観光も含め存分にお楽しみください。

(鉄道チャンネル)

©️2024 Niantic, Inc. ©️2024 Pokémon. ©️1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。