■「この曲から発せられるエネルギーをみなさんもぜひ、感じ取ってください」(藤井貴彦キャスター)

ONE OK ROCKの「Dystopia」が、日本テレビの夜の報道番組『news zero』のエンドテーマ曲に決定。5月28日の放送で初披露された。

日本のみならず、世界中を熱狂させているONE OK ROCKの魂が詰まった楽曲が、ニュース映像とともに毎晩届けられる。

番組情報

日本テレビ系『news zero』

毎週月曜~木曜 23:00~23:59

毎週金曜 23:30~24:30

『news zero』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/zero/

ONE OK ROCK OFFICIAL SITE

https://www.oneokrock.com/jp/