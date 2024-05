【すみっコぐらし シーリングスタンプセット】5月29日 発売価格:3,500円

岡田商会は「すみっコぐらし シーリングスタンプセット」を5月29日に発売した。価格は3,500円。

本製品は「すみっコぐらし」のキャラクターたちを刻印したシーリングスタンプとワックスのセット。「しろくま」、「ぺんぎん?」、「とんかつ」、「ねこ」、「とかげ」など全22種の刻印を20mm、25mmから選び、ホワイト、イエローなど8種のハンドル色とイエロー、ゴールドなど14種のカラーワックス50粒が付属する。

便せんの封蝋として使う他、キーホルダーやアクセサリーとしても使えるという。なお交換用印面は1,500円で販売している。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.