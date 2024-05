美肌を叶える韓国コスメ「MISSHA(ミシャ)」から、ディズニープリンセス「白雪姫」「アリエル」デザインパッケージのファンデーションが数量限定で登場!

高密着ハイカバーで、上品なセミマット肌に仕上げてくれるクッションファンデーション『ミシャ M クッション ファンデーション(プロカバー)』とのコラボレーションです☆

MISSHA(ミシャ)「クッション ファンデーション(プロカバー)」ディズニープリンセスデザイン

価格:1,650円(税込)

発売日:2024年6月4日(火)

カラー:NO.21 ライトベージュ(白雪姫デザイン)・NO.23 ナチュラルベージュ(アリエルデザイン)

販売店舗:ウエルシアグループ

美肌を叶える韓国コスメ「MISSHA(ミシャ)」より、ディズニープリンセス「白雪姫」「アリエル」とコラボレーションした限定パッケージの『ミシャ M クッション ファンデーション(プロカバー)』が登場!

NO.21 ライトベージュのパッケージは「白雪姫」のデザイン。

にっこりとほほ笑む表情がかわいいパッケージです。

NO.23 ナチュラルベージュのパッケージは「アリエル」のデザイン。

どこかを見つめているような表情です。

2人とも、長いまつ毛と大きな目が特徴的に描かれています。

『ミシャ M クッション ファンデーション(プロカバー)』は、高密着ハイカバーで、上品なセミマット肌に仕上げてくれるクッションファンデーション。

SPF50+、PA++++と日焼け止め効果も備わっているほか、大人の肌に潤いを与えるエイジングケア美容液成分も配合されています。

さらに、マジックフィットパウダーも配合されており、シミや毛穴をしっかりとカバーしてくれます。

カバー力の高い濃厚なリキッドファンデーションを染み込ませるため、目が細かく柔らかいスポンジが採用されています。

マジカルキャンペーン

期間:2024年6月3日(月)〜8月4日(日)

ウエルシアグループにて対象のディズニー・ピクサー・マーベル各デザイン商品を1会計1,500円(税込)以上購入のうえで、WEBから応募すると、抽選で合計500名にディズニーグッズをプレゼントするキャンペーンを実施中!

景品は、「ミッキーマウス」の家電や「ドナルドダック」のガラスマグなどのラインナップ。

外れた方にも、Wチャンスとして携帯用クリアファイルが当たります☆

ディズニープリンセス「白雪姫」「アリエル」をパッケージにデザインした、大人かわいいコスメ。

MISSHA(ミシャ)「クッション ファンデーション(プロカバー)」ディズニープリンセスデザインは、2024年6月4日(火)よりウエルシアグループにて数量限定で発売です☆

※一部取り扱いのない店舗があります

©Disney

