「レゴ」×「ゼルダの伝説」初コラボ！ 「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」本日先行予約開始！ 9月1日(日)販売開始

レゴジャパンは、任天堂の「ゼルダの伝説」シリーズに登場する“デクの樹”を「ゼルダの伝説 時のオカリナ」と「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の2つのバージョンに組み替えることができる「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」を発売する。本日2024年5月29日(水)午前10時より先行予約が開始され、9月1日(日)より一般販売される。

2,500ピースで構成された本セットは、冒険心とノスタルジーのエッセンスが凝縮され、「ゼルダの伝説」の世界観を細部まで精巧に再現。マスターソードやリンクの家などゲームに登場する象徴的な風景がセットになっており、自由にカスタマイズすることも可能だ。また、組み立てた製品にはスタンドが設置されているので、簡単に飾ることができ、組み立てるのも鑑賞するのも楽しめるセットとなっている。

「ブレス オブ ザ ワイルド」バージョンでは、鮮やかなピンクの花で飾られたデクの樹と象徴的なマスターソードが目を引く。デクの樹には、レバーを押すだけで眉毛や口を動かすことができるインタラクティブ機能も搭載されている。



「時のオカリナ」バージョンでは、緑豊かな葉で飾られたデクの樹が登場。物語の重要な要素であるリンクの家が含まれており、このセットに懐かしさとゲームのリアルさが加わっている。デクの樹には、パーツを動かして口を開いたり、スタルチュラ(ゲームに登場するクモの敵)が降りてきたりといった魅惑的な仕掛けもついている。

バージョンごとにそれぞれの特徴や付属アイテムが異なり、計4体のミニフィギュア(「ブレス オブ ザ ワイルド」のリンク1体とゼルダ姫1体、「時のオカリナ」のリンク1体とこどもリンク1体)が含まれている。



さらに、マラカスを持ったボックリン、小さなコログ数体、デクババ、妖精のナビィ、デクの樹のこども、スタルチュラなど、組み立て可能なキャラクターもセットになっている。どちらのバージョンも、マスターソードの台座とリンクの家の両方を小さなモデルとして組み立てることもできる。

【コメント】

任天堂株式会社 ゼルダの伝説シリーズ プロデューサー 青沼 英二氏

お子さんから大人まで、多くの皆さんの創造力をくすぐり続けて来たレゴ ブロックの世界に、「ゼルダの伝説」も仲間入りすることになり、とても嬉しく思います。「ゼルダの伝説」の世界をレゴ ブロックで表現する上でまず実現したかったのが、この「デクの樹」でした。「ゼルダの伝説」の世界にマッチしたユニークな仕掛けで、「ゼルダの伝説 時のオカリナ」と「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の2つの異なるバージョンのデクの樹を作ることができるセットになりました。今まで触れることの出来なかった「ゼルダの伝説」の世界を、皆さんの手で思い思いに楽しんでください。

レゴグループ デザイン・ディレクター Wes Talbott(ウェス・タルボット)氏

「ゼルダの伝説」を題材にしたレゴ セットを作ってほしいというファンの声は以前からあり、任天堂の協力により本製品が制作できたことを嬉しく思います。また、私自身、「ゼルダの伝説」のファンとして、ゲームのディティールや要素を盛り込みデザインできたことは素晴らしい経験でした。多くのゼルダファンに楽しんでもらえるよう、2つのバージョンから1つを選べるようにしたことも魅力の一つです。ファンの方々の反応を楽しみにしています。

※コメント原文ママ

【商品情報】

「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」

製品番号:77092価格:41,980円(税込)対象年齢:18歳以上ピース数:2,500個サイズ(完成時):ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(約)高さ31cm x 幅33cmゼルダの伝説 時のオカリナ(約)高さ33cm x 幅21cm発売日:2024年9月1日(日)



<販売店舗>

先行予約販売、および一般販売対象店舗

・レゴ 公式オンラインストア( https://www.lego.com/ja-jp)

・全国のレゴ ストア ( https://www.lego.com/ja-jp/stores )

・レゴ 認定販売店ベネリック レゴ ストア 楽天市場店( https://www.rakuten.ne.jp/gold/benelic-lcs/ )

・レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪

※上記取り扱い店舗は、5月29日(水)より先行予約開始。

※取り扱いがない店舗あり。詳細は各店舗に問合せ。

・Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO( https://www.nintendo.com/jp/officialstore/index.html )

・マイニンテンドーストア( https://store-jp.nintendo.com/ )

※詳細は各店舗へ問合せ。



<一般販売対象店舗>

・レゴランド・ジャパン・リゾート

【大人もハマる「大人レゴ」】

「大人レゴ」は、大人のために特別に開発、デザインされた製品セット。さまざまな大人の興味、関心に合わせ、植物、アート、映画、有名建築、ポップカルチャー、車・バイク、宇宙など幅広いラインアップで製品展開をしている。一人で組み立てに没頭しながらクリエイティブな時間を満喫したり、家族や友人と組み立てることで、完成した作品を分かち合う喜びも満喫できる。



LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.

(C) Nintendo.