【週刊少年サンデー 27号】5月29日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 27号」を本日5月29日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

27号の巻頭カラーには、森下みゆ氏の「尾守つみきと奇日常。」、センターカラーには新連載第2話の「古々路ひめるの全秘密」が登場。ほかにも、「廻天のアルバス」、「ハローワークモンスターズ」などが掲載されている。また、表紙と巻頭グラビアはJuice=Juiceの江端妃咲さんが飾る。

