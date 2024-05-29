「週刊少年サンデー 27号」本日発売！ 表紙と巻頭グラビアはJuice=Juiceの江端妃咲さん「尾守つみきと奇日常。」が巻頭カラーに登場
【週刊少年サンデー 27号】
5月29日 発売
価格：360円
(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.
5月29日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 27号」を本日5月29日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
27号の巻頭カラーには、森下みゆ氏の「尾守つみきと奇日常。」、センターカラーには新連載第2話の「古々路ひめるの全秘密」が登場。ほかにも、「廻天のアルバス」、「ハローワークモンスターズ」などが掲載されている。また、表紙と巻頭グラビアはJuice=Juiceの江端妃咲さんが飾る。
少年サンデー27号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) May 28, 2024
・表紙＆グラビア![Juice=Juice #江端妃咲]ちゃん初登場!
・大好評巻頭カラー![#尾守つみきと奇日常。]
・話題の新連載第2話!Cカラー![#古々路ひめるの全秘密]
・新連載第3話![#廻天のアルバス]#JuiceJuicehttps://t.co/sq7tIrJKNW pic.twitter.com/pDuO6FcUf5
#少年サンデー 最新号発売です??#MAJOR2nd 最新話も掲載されています????- 漫画編集者 ナガオカ (@Nagaoka_Sunday) May 28, 2024
準決勝の先発マウンドをかけて千代姉VS道塁の戦いが勃発…?? pic.twitter.com/DaoGkuFA5z
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