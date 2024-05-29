【Exquisite Super シリーズ 1/12スケール 攻殻機動隊 Stand Alone Complex 草薙素子】2025年4月 発売予定価格：15,950円

ユニオンクリエイティブは、HIYAのアクションフィギュア「Exquisite Super シリーズ 1/12スケール 攻殻機動隊 Stand Alone Complex 草薙素子」を2025年4月に発売する。価格は15,950円。

本商品はアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」の主人公・草薙素子を1/12スケールアクションフィギュア化したもの。

劇中の衣装が再現され、布製のジャケットは脱着が可能。各部の可動によって様々なアクションポーズを取ることができる。付属品にはライフルやナイフの武装に加え、ヘルメット、防御装置なども付属する。

Exquisite Super シリーズ 1/12スケール 攻殻機動隊 Stand Alone Complex 草薙素子

2025年4月 発売予定

価格：15,950円

サイズ：全高約145mm

付属品：

・交換用ヘッド×2、

・交換用ハンド×8、

・ナイフ×1、

・ライフル×1、

・ピストル×1、

・ヘルメット×1、

・防御装置×1、

・ベース×1

・ジャケット（布製）×1

(C) Shirow Masamune・Production I.G/KODANSHA All Rights Reserved.