「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」より「草薙素子」が1/12スケールアクションフィギュア化
【Exquisite Super シリーズ 1/12スケール 攻殻機動隊 Stand Alone Complex 草薙素子】
2025年4月 発売予定
価格：15,950円
2025年4月 発売予定
2025年4月 発売予定
価格：15,950円
ユニオンクリエイティブは、HIYAのアクションフィギュア「Exquisite Super シリーズ 1/12スケール 攻殻機動隊 Stand Alone Complex 草薙素子」を2025年4月に発売する。価格は15,950円。
本商品はアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」の主人公・草薙素子を1/12スケールアクションフィギュア化したもの。
劇中の衣装が再現され、布製のジャケットは脱着が可能。各部の可動によって様々なアクションポーズを取ることができる。付属品にはライフルやナイフの武装に加え、ヘルメット、防御装置なども付属する。
Exquisite Super シリーズ 1/12スケール 攻殻機動隊 Stand Alone Complex 草薙素子
2025年4月 発売予定
価格：15,950円
サイズ：全高約145mm
付属品：
・交換用ヘッド×2、
・交換用ハンド×8、
・ナイフ×1、
・ライフル×1、
・ピストル×1、
・ヘルメット×1、
・防御装置×1、
・ベース×1
・ジャケット（布製）×1
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