【Call of Duty: Black Ops 6】発売時期・価格:未定

Microsoftは5月28日、サブスクリプションサービス「Xbox Game Pass」において、新作FPS「Call of Duty: Black Ops 6」を発売初日より配信すると発表した。

本作は、同社傘下のActivision Blizzardが手掛ける「Call of Duty」シリーズの最新作。5月23日にタイトル名とティザーが公開されていたが、今回XboxコンソールやPCで利用できる「Xbox Game Pass」にて発売初日から配信となることが明かされた。

これに合わせて「The Truth Lies(真実は嘘)」と名付けられたモノクロの実写トレーラーも公開。6月10日2時より配信予定の「Xbox Games Showcase + Call of Duty: Black Ops 6 Direct」にてゲームプレイ映像が公開される。

【Call of Duty: Black Ops 6|The Truth Lies|Live Action Reveal Trailer】

(C) 2024 Activision Publishing, Inc.

(C) 2023 Microsoft