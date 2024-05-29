¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥Á¥§¥ó¡ª¡¡BMW 8ÂåÌÜ5¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁö¤ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯!!
BMW¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦5¥·¥ê¡¼¥º¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇä¤Ï1000ËüÂæ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¡¢¥ÉÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¼ÂÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿!!
ºòÇ¯7·î¤ËÇúÃÂ¤·¤¿8ÂåÌÜ5¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢BMW¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¹õÃì¥«¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¿··¿¤Ï¤É¤³¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤É¤³¡©¡¡¸øÆ»»î¾è¤ò¥Ö¥Á¥«¥Þ¤·¤¿¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÍÛ°ìÏº»á¤¬ÆÃÇ»²òÀâ¤¹¤ë!!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖBMW 523i¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£2¥ê¥Ã¥È¥ëÄ¾4¥¿¡¼¥Ü¡Ü¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
¡½¡½ºÇ¶á¤ÎBMW¤Ã¤ÆSUV¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÅÏÊÕ¡¡SUV¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢BMW¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áBMW¤ÎÈÎÇä¤Ï·øÄ´¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÅÁÅý¤Î¥»¥À¥ó¤â·òºß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬ºòÇ¯7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿8ÂåÌÜ5¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢5¥·¥ê¡¼¥º¤Î523i¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤ò»î¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BMW 523i¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡¡²Á³Ê¡§798Ëü±ß¡¡¡Ö¿··¿5¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎE¥¯¥é¥¹¡£¹ØÆþ»þ¤ÏÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡×¡ÊÅÏÊÕ»á¡Ë
¡½¡½5¥·¥ê¡¼¥º¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
ÅÏÊÕ¡¡ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤Î3¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¤â¾åµé¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎE¥¯¥é¥¹¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£½éÂå5¥·¥ê¡¼¥º¤Ï1972Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢1980Ç¯Âå¤ËÇä¤é¤ì¤¿2ÂåÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤âÁª¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬Å¬ÅÙ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¯¤Í¤Ã¤¿Æ½Æ»¤Ç¤â±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤³Ú¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
Á´Ä¹¤Ï5m¤ò·Ú¤¯ÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅöÁ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¼Â¼Ö¤Ï¥Ç¥«¤¤¡£¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤
¥È¥é¥ó¥¯¤Ï520¥ê¥Ã¥È¥ë¤ò¸Ø¤ë¡£¼Ö½Å¤Ï1760Ô¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ³Èñ¤Ï14.4Ò¡¿¥ê¥Ã¥È¥ë¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë
¡½¡½¸½¹Ô·¿¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¡©
ÅÏÊÕ¡¡3ÂåÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤ò³ÈÂç¤µ¤»¡¢¸½¹Ô¤Î8ÂåÌÜ¤ÏÁ´Ä¹¤¬5060Ð¤ÇÁ´Éý¤Ï1900Ð¤Ç¤¹¡£ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.7m°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ì¥ÏÇ¤Î¥Ç¥«¥Ü¥Ç¥£¤À¤È¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î5¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀÎ¤È°ã¤Ã¤Æ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡ÊÁ°ÎØ¤È¸åÎØ¤Î´Ö³Ö¡Ë¤ÏÌó3m¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¸åÀÊ¤¬¹¤¤¡£³¤³°¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸åÀÊ¤ËºÂ¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦»È¤ï¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤À¤È±¿Å¾¤ÏÂà¶þ¡©
ÅÏÊÕ¡¡¤³¤ì¤¬°Õ³°¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬Ìó1.8t¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë·Ú²÷¤ËÁö¤ë¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤¬Í¥¤ì¡¢Æ½Æ»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Ü¥Ç¥£¤ÏÂçÊÁ¤Ç¤¹¤¬µ¡ÉÒ¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²¼¤êºä¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç´í¸±¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤â¡¢¸åÎØ¤òÃæ¿´¤Ë¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÜÃÏÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
2¥ê¥Ã¥È¥ëÄ¾4¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë
¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°ÎÏÀÇ½¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡523i¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥È¥ëÄ¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁõÃå¡£·è¤·¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂÍÑ²óÅ¾°è¤Î¶îÆ°ÎÏ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡½¡½Æ°ÎÏÀÇ½¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡©
ÅÏÊÕ¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Àè¤Û¤ÉÏÃ¤ò¤·¤¿5¥·¥ê¡¼¥º¤¬5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Ï¡¢ÀÇ½¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â²ó¤ê¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¾¡¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÁ´À¤¬Í¥¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÀÇ½¤ò¥Õ¥ë¤Ë°ú¤½Ð¤¹³Ú¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
523i¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥Ü¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È°µ¡Ê²áµë°µ¡Ë¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë¹â¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¾þ¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Ï¸¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£523i¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤³¤½¡¢BMW¤ÎËÜ¼Á¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
±Õ¾½¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤Õ¤¿¤ÄÊÂ¤Ö¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡£¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁ÷É÷¸ý¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¥º¥Ð¥ê¡¢·ã¿ä¤·¥«¡¼¡©
ÅÏÊÕ¡¡¤½¤³¤ÏÈùÌ¯¤Ç¤¹¡£5¥·¥ê¡¼¥º¤Ï³Î¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Î¿Íµ¤¤È¿ôÇ¯¸å¤ÎÇäµÑ³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¼Ö¤ÏÅÔ»ÔÉô¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë½»¤à¸ÜµÒ¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Õ¤à¤Õ¤à¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Ä¹¤¬5m¡¢Á´Éý¤¬1.9m¤Î5¥·¥ê¡¼¥º¤À¤È½¸¹ç½»Âð¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢5¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤¬ÂçÊÁ¤Ê³ä¤Ë¡¢³°´Ñ¤¬ÄïÊ¬¤Î3¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤½¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¹âÃÍ¤Ç¤ÏÇä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤¿¤À¤·¡¢³°´Ñ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤âÉ¬Í×¤Ë¤·¤Æ½½Ê¬¡£¤½¤Î¾å¤ÇÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿£Ì¥µ¥¤¥º¥»¥À¥ó¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤¬¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÑ¼Ö¤Þ¤Ç¾è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Û¥ì¤¿Áê¼ê¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤È¤¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¢£¤³¤Î¤Þ¤Þ»ÔÈÎ²½´õË¾¤Î¥®¥ó¥®¥óEV¥»¥À¥ó!!
ºò½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿JMS¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ë2023¤ÇBMW¤¬¸ø³«¤·¤¿»îºîEV¥»¥À¥ó¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Î¥¤¥¨¡¦¥¯¥é¥Ã¥»¡×¡£¥Î¥¤¥¨¡¦¥¯¥é¥Ã¥»¤È¤Ï¡¢1961Ç¯¤ËBMW¤¬È¯É½¤·¤¿5¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¾¾Î¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Î¥¤¥¨¡¦¥¯¥é¥Ã¥»¤Ï2025Ç¯¤Ë»ÔÈÎÍ½Äê¡£¤³¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Î»Ñ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤¤¤ä¡¼¡ª
¼Ì¿¿¤Î»îºî¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆBMW¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëEV¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë
»£±Æ¡¿Ë¾·î¹ÀÉ§