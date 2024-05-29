【PHOTO】JO1、tripleSら、5/28放送の「THE SHOW」に出演
28日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーでSBS MTV「THE SHOW」の生放送が行われた。
この日の放送にはtripleS、JO1、UP10TIONのイ・ドンヨル（シャオ）、ONEUS、CLASS:y チェウォン、IMFACTのテホ、NNDらが出演した。
※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。
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