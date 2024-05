【PSストア:「ファイナルファンタジーVII リバース」セール】期間:5月29日~6月12日23時59分価格: 通常版 9,878円 → 7,408円Digital Deluxe Edition 11,501円 → 8,625円

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5用RPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のセールをPSストアにて5月29日より開始した。期間は6月12日23時59分まで。

本作は「FFVIIリメイクプロジェクト」の2作目となるタイトル。2月29日に発売され、今回初めてセールに登場する。

セール価格で販売されるのは通常版と、デジタルアートブック、デジタルミニサウンドトラック、召喚マテリア「マジックポット」といった特典付きのDigital Deluxe Edition。期間中はいずれも25%OFFのお買い得価格で購入できる。

□「ファイナルファンタジーVII リバース」セール開催のお知らせページ

セール対象商品

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」通常版

価格:9,878円 → 7,408円(25%OFF)

・ストアページ

「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」

価格:11,501円 → 8,625円(25%OFF)

・ストアページ

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO