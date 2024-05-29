【PSストア：「ファイナルファンタジーVII リバース」セール】
期間：5月29日～6月12日23時59分
価格：　通常版 9,878円 → 7,408円
Digital Deluxe Edition 11,501円 → 8,625円

　スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5用RPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のセールをPSストアにて5月29日より開始した。期間は6月12日23時59分まで。

　本作は「FFVIIリメイクプロジェクト」の2作目となるタイトル。2月29日に発売され、今回初めてセールに登場する。

　セール価格で販売されるのは通常版と、デジタルアートブック、デジタルミニサウンドトラック、召喚マテリア「マジックポット」といった特典付きのDigital Deluxe Edition。期間中はいずれも25%OFFのお買い得価格で購入できる。

□「ファイナルファンタジーVII リバース」セール開催のお知らせページ

セール対象商品

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」通常版

価格：9,878円 → 7,408円（25%OFF）

・ストアページ

「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」

価格：11,501円 → 8,625円（25%OFF）

・ストアページ

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