「ファイナルファンタジーVII リバース」がPSストアにて初セール！ 6月12日まで25%OFF
期間：5月29日～6月12日23時59分
価格： 通常版 9,878円 → 7,408円
Digital Deluxe Edition 11,501円 → 8,625円
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5用RPG「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のセールをPSストアにて5月29日より開始した。期間は6月12日23時59分まで。
本作は「FFVIIリメイクプロジェクト」の2作目となるタイトル。2月29日に発売され、今回初めてセールに登場する。
セール価格で販売されるのは通常版と、デジタルアートブック、デジタルミニサウンドトラック、召喚マテリア「マジックポット」といった特典付きのDigital Deluxe Edition。期間中はいずれも25%OFFのお買い得価格で購入できる。
□「ファイナルファンタジーVII リバース」セール開催のお知らせページ
セール対象商品
「FINAL FANTASY VII REBIRTH」通常版
価格：9,878円 → 7,408円（25%OFF）
・ストアページ
「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」
価格：11,501円 → 8,625円（25%OFF）
・ストアページ
◤#FF7リバース 𝟮𝟱%𝗢𝗙𝗙 初セール開始◢- FFVII REMAKE (@FFVIIR_CLOUD) May 28, 2024
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