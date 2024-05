【Days of Play 2024 セール(PSVR2・PSソフトセール)】開催期間:5月29日~6月12日23時59分

Amazonにて、5月29日より「Days of Play 2024 セール(PSVR2・PSソフトセール)」が6月12日23時59分まで開催されている。

本セールでは、PlayStation VR2やプレイステーション 5/プレイステーション 4の対象タイトルがお買い得価格で販売される。PS5では、「Marvel's Spider-Man 2」や「Rise of the Ronin」、「The Last of Us Part II Remastered」、「グランツーリスモ7」、「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」などがラインナップされている。

また、同期間中、Amazonでは「Ghost of Tsushima Director's Cut」もセール価格で販売されている。各タイトルの価格は「Days of Play 2024 セール」のページで確認していただきたい。

□「Days of Play 2024 セール」のページ