Amazonにて「GT7」や「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」などPS4ソフトがお買い得な「Days of Play 2024 セール」開催

【Days of Play 2024 セール】5月29日~6月12日23時59分 開催

Amazonにて、「Days of Play 2024 セール(PSVR2・PSソフトセール)」が本日5月29日より6月12日23時59分まで開催される。

本セールでは、リアルドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」やアクションゲーム「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」(CEROレーティング「Z」バージョン)、アクションゲーム「Marvel's Spider-Man: Miles Morales」などプレイステーション 4用ソフトがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「グランツーリスモ7」

「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」(CEROレーティング「Z」バージョン)

「Marvel's Spider-Man: Miles Morales」

□「Days of Play 2024」特集ページ

【PS4セール対象タイトル】 タイトル セール価格 【PS4】グランツーリスモ7 4,290円 【PS4】ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク【CEROレーティング「Z」】 4,290円 【PS4】Marvel's Spider-Man: Miles Morales 3,190円 【PS4】Horizon Forbidden West(新価格版) 3,780円 【PS4】リビッツ! ビッグ・アドベンチャー 3,190円 【PS4】Detroit: Become Human Value Selection 2,090円 【PS4】New みんなのGOLF Value Selection 2,090円 【PS4】The Last of Us Part II Value Selection(CEROレーティング「Z」) 3,190円 【PS4】DEATH STRANDING Value Selection 1,089円 【PS4】Days Gone Value Selection(CEROレーティング「Z」) 2,090円 【PS4】Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition 2,090円 【PS4】人喰いの大鷲トリコ Value Selection 2,090円 【PS4】ワンダと巨像 Value Selection 990円 【PS4】GRAVITY DAZE Value Selection 2,090円 【PS4】GRAVITY DAZE 2 Value Selection 2,090円 【PS4】Horizon Zero Dawn Complete Edition PlayStation Hits 1,089円 【PS4】The Last of Us Remastered PlayStation Hits(CEROレーティング「Z」) 1,089円 【PS4】Bloodborne PlayStation Hits 1,089円 【PS4】ゴッド・オブ・ウォー PlayStation Hits(CEROレーティング「Z」) 1,089円 【PS4】アンチャーテッド コレクション PlayStation Hits 1,089円 【PS4】GOD OF WAR III Remastered PlayStation Hits(CEROレーティング「Z」) 1,089円 【PS4】ラチェット&クランク THE GAME PlayStation Hits 1,089円 【PS4】Until Dawn -惨劇の山荘- PlayStation Hits 1,089円 【PS4】inFAMOUS Second Son PlayStation Hits(CEROレーティング「Z」) 1,089円 【PS4】リトルビッグプラネット3 PlayStation Hits 1,089円 【PS4】LocoRoco 1,089円 【PS4】LocoRoco 2 1,089円 【PS4】パタポン 1,089円 【PS4】パラッパラッパー 1,089円

