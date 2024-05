【arkhive Gaming Custom 2モデル】5月28日より受注開始価格: 「GC-I7G47R」449,800円 「GC-A7G47R」444,800円

パソコンショップアークは、BTO ゲーミングPC「arkhive(アークハイブ)」ブランドに、FSP製「CUT593P」シリーズを標準採用したタワー型ゲーミングPC 2モデルを追加した。価格は「GC-I7G47R」が449,800円、「GC-A7G47R」が444,800円。受注は5月28日よりパソコンショップアーク秋葉原店舗、およびアークオンラインストアにて開始されている。

今回追加されたモデルには、左右2面が強化ガラス仕様のミドルタワーケース「FSP CUT593P ホワイト」を採用。標準構成ではケースだけでなく、マザーボード、CPUクーラー、メモリー、電源までホワイトにこだわった仕様として登場する。2モデルはそれぞれインテル Core i7 14700F(第14世代)プロセッサー、AMD Ryzen 7 7800X3DプロセッサーにGeForce RTX 4070 Ti SUPERを組み合わせており、WQHD解像度でのハイリフレッシュレートゲームプレイから4Kゲーミングまで最適な仕様に仕上げられている。

第14世代インテル Core i7 14700F + GeForce RTX 4070 Ti SUPER 搭載モデル

シリーズ名:arkhive Gaming Custom

製品名:GC-I7G47R

型番: AG-IR20Z79AGL7IS-F59

価格:449,800円

AMD Ryzen 7 7800X3D + GeForce RTX 4070 Ti SUPER 搭載モデル

シリーズ名:arkhive Gaming Custom

製品名:GC-A7G47R

型番: AG-AR8B65AGL7IS-F59

価格:444,800円

