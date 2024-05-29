»°°æÉÔÆ°»º¤¬¥Ü¥¹¥È¥ó»Ô¤Î¡Ö(²¾¾Î)¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢Phase·¡×¤Ë»²²è
»°°æÉÔÆ°»º¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÊÆ¹ñ»Ò²ñ¼Ò¡ÖMitsui Fudosan America, Inc.¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó»Ô¤Î¡Ö(²¾¾Î)¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢Phase·¡×¤Ë»²²è¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö(²¾¾Î)¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢Phase·¡×(³°´Ñ)
Æ±»ö¶È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë4·ïÌÜ¤Î¥é¥Ü&¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È¤Ç¡¢¶¦Æ±»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Related Beal¼Ò¤È¤Ê¤ë¡£¥·¡¼¥Ý¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤òÎ©ÃÏ¤Ë¡¢½×¹©¤Ï2026Ç¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥¹¥È¥ó»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¢¤ëVertex Pharmaceuticals¼Ò¤Ø¤Î°ìÅïÂß¤·¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ø¶¦¹×¸¥»ÜÀß¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¸ø¶¦¹×¸¥»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëThe Gloucester Marine Genomics Institute¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸¦µæ¼Ô¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¥é¥Ü¤Î±¿±Ä¤ä¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿STEM¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö(²¾¾Î)¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢Phase·¡×(³°´Ñ)
Æ±»ö¶È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë4·ïÌÜ¤Î¥é¥Ü&¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È¤Ç¡¢¶¦Æ±»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Related Beal¼Ò¤È¤Ê¤ë¡£¥·¡¼¥Ý¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤òÎ©ÃÏ¤Ë¡¢½×¹©¤Ï2026Ç¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¶¦¹×¸¥»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëThe Gloucester Marine Genomics Institute¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸¦µæ¼Ô¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¥é¥Ü¤Î±¿±Ä¤ä¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿STEM¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£