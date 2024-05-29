¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡££Çµ¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡ÛÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤Î¥¤¥Á²¡¤·¤Ï¿·³«¹Ò¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡×¡Ö´ñ¿ôÄú¤Î»þ¤Ë¶¯¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Çµ¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¸¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬£³£°Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡££Ó£Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï£²£³ºÐ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦Äê¾¾Í¦¼ù¤¬°ìµ¤¤ËÄºÅÀ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏÏÃÂê¤ÎÄê¾¾¤ò¤Ï¤¸¤á£²£³¿Í¤Î£Ó£ÇÇÆ¼Ô¤¬»²Àï¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¤³¤ÎÇòÇ®¥Ð¥È¥ë¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÁÄÉã¡¢Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À£³Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°¦¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëà¸÷ÈÁÍýÏÀá¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»¡¡ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Û¥º¥Ð¥êº£Âç²ñ¤Î¥¤¥Á²¡¤·¤Ï¿·³«¹ÒÁª¼ê¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢´ñ¿ôÄú¤Î»þ¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡»ä¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥¤¥Á²¡¤·¤ÏÆÇÅçÀ¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·³«Áª¼ê¤ÎÁö¤ê¤âÆÇÅçÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ë¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¶¯°ú¤µ¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¤¹¤´¤¯¹¥´¶¤ò»ý¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö£±£°£Ö¡¢ºÇÂ¿¾¡Íø¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÀï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë³Ê¾å¤Ç¤¹¡££Ó£Ç¤Ë¤Ï£·Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î³÷·´¥À¡¼¥Ó¡¼£±²ó¤È¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢£Çµ¤Ç¤Ï½ù¡¹¤Ë³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤Î²¼´Ø¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç£Çµ½éÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢£±£±·î¤Ë¼ã¾¾£·£±¼þÇ¯µÇ°¤Ç½à£Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤³¤Ê¤á¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤Ç£Çµ½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â£±·î¤Î²¼´Ø£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡¢£²·î¤Î°²²°¡¦¶å½£ÃÏ¶èÁª¤È£Çµ¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é£Ó£Ç¡¢£Çµ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÏÆÇÅçÁª¼ê¤äÊöÎµÂÀÁª¼ê¤ÎÀ¤Âå¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î»þÂå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï°ëÉôÀ¿Áª¼ê¤ä±©ÌîÄ¾ÌéÁª¼ê¡¢¿·³«Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·³«Áª¼ê¤Î¼¡¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃÏ¸µ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¶ÍÀ¸½çÊ¿Áª¼ê¤ÈÃæÅÄÎµÂÀÁª¼ê¡£à¸ÍÅÄá¤È¤¤¤¦¿åÌÌ¤òÊ¬¤«¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£²¿Í¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î¶¯¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ÍÀ¸Áª¼ê¤ÏºòÇ¯¤Î£¶£·¼þÇ¯µÇ°¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç£³·î¤ÎÃÏ¸µ£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤âÍ¥½Ð¡¢£µ·î¤Î£Ç£×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ÍÅÄ¤ÎÄÌ»»£±£·£Ö¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÃæÂôÏÂ»ÖÁª¼ê¤Î£±£¸£Ö¤Ë¼¡¤°£²°Ì¡££Çµ£´£Ö¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¤¹¡£¸ÍÅÄ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤Ç¡¢¼þÇ¯µÇ°Ï¢Â³£Ö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃæÅÄÁª¼ê¤â£±£¸Ç¯£³·î¤Î£¶£±¼þÇ¯µÇ°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³·î¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¤â½Ð¾ì¡£½éÆü¤Ï£¶Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬£²ÆüÌÜ¤Ï£²¡¢£³Ãå¡¢£³ÆüÌÜ¤Ï£³Ãå¤ÈÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¾¡Éé¶î¤±¤ÎÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ÏÂÔË¾¤Î£±¹æÄú¡££±Ãå¤Ê¤éÍ½ÁªÆÍÇË¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¶¯É÷¤Î¤¿¤á£¶£Ò¤ÇÃæ»ßÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡£½ÐÁöÍ½Äê¤¬£·£Ò¤À¤Ã¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦£±¿Í¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ã«ÌîÏ£»ÖÁª¼ê¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö³°ÏÈ¤ÎÃ«ÌîÁª¼ê¤Ï£³Ãå¤ÇÇã¤¨¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤³°ÏÈ¤«¤é½®·ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡££³ÃåÁè¤¤¤ò¤É¤¦Åö¤Æ¤ë¤«¡¢¤¬½®·ô¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ö£³Ãå¤ÏÎ®¤»¡ª¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç´¤ê¶¯¤¯£³Ãå¤ò¼é¤ëÃ«ÌîÁª¼ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Á°¤Î¤È¤³¤Ê¤á¤Çº£Ç¯£³²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä´»Ò¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤Ç¶»¤âËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£