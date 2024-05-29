PS Storeにて大型セール「Days of Play 2024」開催！ 「FFVII REBIRTH」や「Rise of the Ronin」など最新作も

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【PS Store：「Days of Play 2024」セール】
開催期間：6月12日23時59分まで

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて大型セール「Days of Play 2024」を本日5月29日より開催している。期間は6月12日23時59分まで。

　本セールでは、PS5/PS4用のタイトルや追加コンテンツ全697点を特別価格で販売。対象タイトルには、2024年に発売されたばかりの「FINAL FANTASY VII REBIRTH」や「Rise of the Ronin」、「龍が如く８」、「鉄拳8」、「ペルソナ3 リロード」といった話題作が多数ラインナップされている。

□PS Store「Days of Play 2024」セールのページ

「Days of Play 2024」対象タイトル（一部）

Marvel's Spider-Man 2

価格　通常版：8,980円→6,735円（25%オフ）
　　　デジタルデラックスエディション：9,980円→7,684円（23%オフ）

□PS Storeの商品ページ

FINAL FANTASY VII REBIRTH

価格　通常版：9,878円→7,408円（25%オフ）
　　　デジタルデラックスエディション：11,501円→8,625円（25%オフ）

□PS Storeの商品ページ

Rise of the Ronin

価格　通常版：8,980円→6,735円（25%オフ）
　　　デジタルデラックス版：9,980円→7,684円（23%オフ）

□PS Storeの商品ページ

鉄拳8 Deluxe Edition

価格：13,970円→9,779円（30%オフ）

□PS Storeの商品ページ

龍が如く８

価格：9,680円→6,776円（30%オフ）

□PS Storeの商品ページ

ペルソナ3 リロード

価格　通常版：9,680円→6,969円（28%オフ）
　　　デジタルデラックスエディション：12,408円→8,933円（28%オフ）
　　　デジタルプレミアムエディション：15,730円→11,325円（28%オフ）

□PS Storeの商品ページ

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