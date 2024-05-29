PS Storeにて大型セール「Days of Play 2024」開催！ 「FFVII REBIRTH」や「Rise of the Ronin」など最新作も
開催期間：6月12日23時59分まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて大型セール「Days of Play 2024」を本日5月29日より開催している。期間は6月12日23時59分まで。
本セールでは、PS5/PS4用のタイトルや追加コンテンツ全697点を特別価格で販売。対象タイトルには、2024年に発売されたばかりの「FINAL FANTASY VII REBIRTH」や「Rise of the Ronin」、「龍が如く８」、「鉄拳8」、「ペルソナ3 リロード」といった話題作が多数ラインナップされている。
□PS Store「Days of Play 2024」セールのページ
「Days of Play 2024」対象タイトル（一部）
Marvel's Spider-Man 2
価格 通常版：8,980円→6,735円（25%オフ）
デジタルデラックスエディション：9,980円→7,684円（23%オフ）
□PS Storeの商品ページ
FINAL FANTASY VII REBIRTH
価格 通常版：9,878円→7,408円（25%オフ）
デジタルデラックスエディション：11,501円→8,625円（25%オフ）
□PS Storeの商品ページ
Rise of the Ronin
価格 通常版：8,980円→6,735円（25%オフ）
デジタルデラックス版：9,980円→7,684円（23%オフ）
□PS Storeの商品ページ
鉄拳8 Deluxe Edition
価格：13,970円→9,779円（30%オフ）
□PS Storeの商品ページ
龍が如く８
価格：9,680円→6,776円（30%オフ）
□PS Storeの商品ページ
ペルソナ3 リロード
価格 通常版：9,680円→6,969円（28%オフ）
デジタルデラックスエディション：12,408円→8,933円（28%オフ）
デジタルプレミアムエディション：15,730円→11,325円（28%オフ）
□PS Storeの商品ページ
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