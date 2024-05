ミスタードーナツが‟みんなのおなかにぴったりおいしい!“をテーマに食事メニューを展開している「ミスドゴハン」シリーズとして、「ザクもっちドッグ」全3種が登場!

パン粉をつけて揚げたザクもっちり食感のドーナツに、熟卵風のトッピングやチリコンカンをイメージしたメキシカンミートのサンドなど、食べ応え抜群のメニューが展開されています☆

ミスタードーナツ「ザクもっちドッグ」

発売日:2024年6月5日(水)

ミスタードーナツが‟みんなのおなかにぴったりおいしい!“をテーマに食事メニューを展開している「ミスドゴハン」シリーズ。

そんな「ミスドゴハン」シリーズに、軽食にぴったりな『ザクもっちドッグ』3種類が登場します!

今回発売される『ザクもっちドッグ』は北海道産小麦の小麦粉を使用し、湯種製法を用いた生地にパン粉をつけて揚げたザクもっちり食感のドーナツです。

ザクもっちリングのもっちり食感をよりもっちりした食感にして、生地との相性がよい具材を合わせることで更にボリュームのある商品に仕上げられています。

ころんとした丸いフォルムもかわいく、見た目も楽しめるドーナツです☆

ザクもっちドッグ カレー

価格:テイクアウト 302円、イートイン 308円

ザクもっちりとした食感の生地に、まろやかな辛さでなめらかな食感のカレーフィリングをサンドした一品。

半熟卵風のスライスタマゴがトッピングされています。

ザクもっちドッグ メキシカンミート

価格:テイクアウト 302円、イートイン 308円

トマト、豆、牛挽肉、たまねぎを使用して、トマト煮込み料理であるチリコンカンをイメージした、スパイシーなメキシカンミートをサンドした一品。

チェダーチーズソースがトッピングされています。

ザクもっちドッグ タマゴ

価格:テイクアウト 302円、イートイン 308円

タマゴサラダフィリングをサンドし、半熟卵風のスライスタマゴをトッピングした一品。

タマゴ好きにはたまらない商品です☆

ミスド ドリンクセット

価格:テイクアウト 512円〜、イートイン 502円〜

提供時間:11時〜

『ザクもっちドッグ』1個、対象ドリンク1杯がセットになった「ミスド ドリンクセット」も登場。

お得な価格で小腹を満たすことができるセットです。

ザクもっちり食感のドーナツに、カレーやメキシカンミート、タマゴをサンドした新商品。

ミスタードーナツの「ミスドゴハン」シリーズ『ザクもっちドッグ』は、2024年6月5日(水)より発売です☆

※価格は税込です。

※写真は一例です。

※ショップにより販売時間・販売個数は異なります。

※価格は標準価格です。

※提供方法はショップにより異なります。

※写真はイメージです。

