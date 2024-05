ダンスレッスンの無料体験会！Voice Entertainment Academy 倉敷スタジオ

総合音楽スクール『Voice Entertainment Academy(ボイスエンターテイメントアカデミー)』の倉敷スタジオがオープンしました。

Voice Entertainment Academy 倉敷スタジオ

日時 :2024年6月23日(日)

定員 :各クラス15名 ※定員に達し次第受付終了

準備物 :室内シューズ、飲料、タオル

ジャンル:GIRL’S HIPHOP(ガールズヒップホップ)

クラス :BABYクラス[3歳〜5歳対象] 13:15〜14:00(45分) 受付13:00〜

KIDSクラス[6歳〜11歳対象]14:45〜15:45(60分) 受付14:30〜

一般クラス[12歳以上対象] 16:30〜17:30(60分) 受付16:15〜

※要予約、参加費無料

※2024年6月中にご入会された方は、入会金が0円に!(通常5,500円)

ボイスが運営する、総合音楽スクール『Voice Entertainment Academy(ボイスエンターテイメントアカデミー)』の倉敷スタジオがオープン!

Voice Entertainment Academyはダンス、ボイストレーニング、作曲・編曲(DTM)などトータル的な音楽知識が学べるエンターテイメントスクールです。

倉敷スタジオオープンを記念して、ダンスレッスンの無料体験会を2024年6月23日(日)に開催します。

詳細:

倉敷ダンススタジオオープン記念キャンペーン開催!

【お申し込み方法】

公式ホームページの〈お問い合わせフォームhttps://voice-academy.jp/contact〉より「お問い合わせ項目:体験レッスン予約」をご選択いただき、下記項目を記入の上、申し込してください。

締切:2024年6月22日(土)

※上記日程に関わらず定員に達し次第、受付を終了させていただく場合があります。

―――記入内容―――

(1) 受講者氏名

(2) 受講者年齢

(3) 性別

(4) 保護者氏名(受講者の方が未成年の場合)

(5) 電話番号(受講者の方が未成年の場合は保護者の方)

(6) 体験希望クラス

【開催場所】

Voice Entertainment Academy 倉敷スタジオ

〒710-0055 岡山県倉敷市阿知1丁目7-2 くらしきシティプラザ 西ビル5F

JR「倉敷駅」から徒歩2分

※お車でお越しの際は近隣のコインパーキングを利用ください

倉敷スタジオ

■講師紹介

ダンスコース:Rea

ダンス講師:Rea

【プロフィール】

岡山県出身。

小学3年生の頃からダンスを始め小学6年生の時に、シンガーソングライター千里-chisato-のバックダンサーに抜擢。

高校生の時にはダンス部の部長を務め、さまざまなイベントで優勝。

2019、’22、’24年には県下最大級の「桃太郎フェス」のメインステージでダンサーとして出演。

【経歴】

2016年|岡山ダンスフェスティバル 優勝

2017年|當山みれい『MY WAY』バックアップダンサー

FUKUBITIN DANCE BATTLE CHAMPIONSHIP『高校大学の部』優勝

水島みなと祭りダンスコンテスト 優勝

2018年|倉敷輝き隊ダンスコンテスト 優勝

JASMINEバックアップダンサー

2019年|「G-BOUNCE」スクール代表“YUINA ナンバー”参加

■レッスン詳細

レッスン詳細

