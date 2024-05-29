ダンスレッスンの無料体験会！Voice Entertainment Academy 倉敷スタジオ
総合音楽スクール『Voice Entertainment Academy(ボイスエンターテイメントアカデミー)』の倉敷スタジオがオープンしました。
Voice Entertainment Academy 倉敷スタジオ
日時 ：2024年6月23日(日)
定員 ：各クラス15名 ※定員に達し次第受付終了
準備物 ：室内シューズ、飲料、タオル
ジャンル：GIRL’S HIPHOP(ガールズヒップホップ)
クラス ：BABYクラス［3歳〜5歳対象］ 13:15〜14:00(45分) 受付13:00〜
KIDSクラス［6歳〜11歳対象］14:45〜15:45(60分) 受付14:30〜
一般クラス［12歳以上対象］ 16:30〜17:30(60分) 受付16:15〜
※要予約、参加費無料
※2024年6月中にご入会された方は、入会金が0円に!(通常5,500円)
ボイスが運営する、総合音楽スクール『Voice Entertainment Academy(ボイスエンターテイメントアカデミー)』の倉敷スタジオがオープン！
Voice Entertainment Academyはダンス、ボイストレーニング、作曲・編曲(DTM)などトータル的な音楽知識が学べるエンターテイメントスクールです。
倉敷スタジオオープンを記念して、ダンスレッスンの無料体験会を2024年6月23日(日)に開催します。
詳細：
倉敷ダンススタジオオープン記念キャンペーン開催！
【お申し込み方法】
公式ホームページの〈お問い合わせフォームhttps://voice-academy.jp/contact〉より「お問い合わせ項目：体験レッスン予約」をご選択いただき、下記項目を記入の上、申し込してください。
締切：2024年6月22日(土)
※上記日程に関わらず定員に達し次第、受付を終了させていただく場合があります。
―――記入内容―――
(1) 受講者氏名
(2) 受講者年齢
(3) 性別
(4) 保護者氏名(受講者の方が未成年の場合)
(5) 電話番号(受講者の方が未成年の場合は保護者の方)
(6) 体験希望クラス
【開催場所】
Voice Entertainment Academy 倉敷スタジオ
〒710-0055 岡山県倉敷市阿知1丁目7-2 くらしきシティプラザ 西ビル5F
JR「倉敷駅」から徒歩2分
※お車でお越しの際は近隣のコインパーキングを利用ください
倉敷スタジオ
■講師紹介
ダンスコース：Rea
ダンス講師：Rea
【プロフィール】
岡山県出身。
小学3年生の頃からダンスを始め小学6年生の時に、シンガーソングライター千里-chisato-のバックダンサーに抜擢。
高校生の時にはダンス部の部長を務め、さまざまなイベントで優勝。
2019、’22、’24年には県下最大級の「桃太郎フェス」のメインステージでダンサーとして出演。
【経歴】
2016年｜岡山ダンスフェスティバル 優勝
2017年｜當山みれい『MY WAY』バックアップダンサー
FUKUBITIN DANCE BATTLE CHAMPIONSHIP『高校大学の部』優勝
水島みなと祭りダンスコンテスト 優勝
2018年｜倉敷輝き隊ダンスコンテスト 優勝
JASMINEバックアップダンサー
2019年｜「G-BOUNCE」スクール代表“YUINA ナンバー”参加
■レッスン詳細
レッスン詳細
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