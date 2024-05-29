【Days of Play 2024 セール】5月29日～6月12日23時59分 開催

Amazonにて、「Days of Play 2024 セール（PSVR2・PSソフトセール）」が本日5月29日より6月12日23時59分まで開催される。

本セールでは、ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）から発売中の「PlayStation VR2(CFIJ-17000)」および「PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版(CFIJ-17001)」が特別価格で販売されている。なお、セール価格はさらに下がる可能性がある。購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

□「Days of Play 2024」特集ページ

「PlayStation VR2(CFIJ-17000)」

セール価格：60,980円

「PlayStation VR2」は、プレイステーション 5の機能が盛り込まれたバーチャルリアリティ（VR）ヘッドセット。4K HDRビジュアルディスプレイ、新たなVRコントローラー、独創的なゲームなどを取り揃え、PS5のパワーによって次世代のVRにふさわしい体験を実現する。

【同梱物】

・VRヘッドセット×1

・PlayStation VR2 Sense コントローラー(L)/(R)：ストラップ付き×1

・USBケーブル×1

・ステレオヘッドホン×1

・イヤーピース×6

・印刷物一式×1

「PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版(CFIJ-17001)」

セール価格：65,980円

「PlayStation VR2」とPlayStation VR2用アクション「Horizon Call of the Mountain」のセット商品。

【同梱物】

・VRヘッドセット×1

・PlayStation VR2 Senseコントローラー(L)/(R)：ストラップ付き×1

・USBケーブル×1.

・ステレオヘッドホン×1

・イヤーピース×6

・印刷物一式 ×1

・PS VR2専用ソフトウェア「Horizon Call of the Mountain」ダウンロード版（プロダクトコード）×1

【PS VR2専用ソフトウェア「Horizon Call of the Mountain」ダウンロード版（プロダクトコード）について】

※システムソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。インターネット接続が必要です。

※このゲームは日本国内向けです。プロダクトコードのご利用には、インターネットの接続環境とPlayStation Networkのアカウントが必要です。プロダクトコードの有効期限は2028年3月31日です。資金決済法に基づく表示については、公式サイトをご覧ください。

※Amazon.co.jpが販売・発送する商品が対象となります。

※上限数量に達し次第販売終了となります。

※Amazon.co.jpは本キャンペーンを予告なく変更または終了する権利を保有します。

※キャンセル等の理由により本キャンペーンの利用条件を満たさない場合、その他不正行為とみなした場合、本キャンペーン分相当額を請求させていただくことがあります。

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