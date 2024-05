【ザボディショップ】クレンジング&ボディケアに、すみっコぐらしの限定パッケージが登場♪

ビューティブランド「ザボディショップ」は、クレンジング&ボディケアから、大人気キャラクター「すみっコぐらし」の限定パッケージを、2024年6月20日(木)より発売いたします。すみっこまで潤いをプラスする、新感覚のとろけるクレンジング&ボディケアになっています。すみっコぐらしが好きな方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

ザボディショップの限定パッケージ

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

今回は、ザボディショップで発売する、すみっコぐらしの限定パッケージについて紹介いたします。

すみっコぐらしの限定パッケージをご紹介

サンプチュアス クレンジングバター CA

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:90mL 3,080円(税込)

手のひらの体温でじわっととけていくのがたまらない、カモマイル クレンジングバター。しっとりともちもちした洗い上がりに注目です。

サンプチュアス クレンジングバター CA

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:20mL 1,000円(税込)

カモマイル クレンジングバターに、すみっコぐらしの仲間たちが大集合。容量別に違うパッケージデザインです。自然由来成分が入っています。

ボディヨーグルト PG

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:200mL 2,750円(税込)

ベタベタ感のないみずみずしいテクスチャーのジェルクリームがポイントのボディヨーグルト。使った後はベタベタしないので、すぐに洋服を着用できます。甘く爽やかな香りがたまらないピンクグレープフルーツです。

ボディヨーグルト MO

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:200mL 2,750円(税込)

モリンガの花を基調とした華麗な香りがポイントのモリンガ。ホワイトフローラルな香りなので、デート前の保湿ケアにもおすすめです。

ボディヨーグルト BR

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:200mL 2,750円(税込)

摘みたてローズのような美しい香りが漂うブリティッシュローズです。

ボディヨーグルト AM

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:200mL 2,750円(税込)

甘くまろやかな香りのアーモンドミルクです。

ボディヨーグルト ST

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:200mL 2,750円(税込)

ジューシィな香りで気分をアップするストロベリー。

ボディヨーグルト MG

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

価格:200mL 2,750円(税込)

南国を感じるトロピカルなマンゴーの香りです。

すみっコぐらしが好きな方におすすめ

ザボディショップから発売される、すみっコぐらしの限定パッケージはいかがだったでしょうか?

すみっコぐらしが好きな方は必見のキュートなデザインがステキですね。すみっコぐらしが好きな方へのプレゼントにもおすすめです。数量限定での発売なので、見逃さないようにしてください。

ぜひこの機会に、すみっコぐらしの限定パッケージをお買い求めください。