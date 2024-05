【Touhou Luna Nights】発売日:1月25日標準価格:4,400円セール価格:3,400円

Amazonは、PLAYISMから発売中の2D探索型アクションゲーム「Touhou Luna Nights」プレイステーション 5パッケージ版を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から23%オフの3,400円。

「Touhou Luna Nights」は、「東方Project」の登場キャラクターの1人、十六夜咲夜を主人公とした「東方Project」のファンゲームで、本商品はそのPS5パッケージ版。咲夜の主人である「レミリア」によって創り出された幻想郷とそっくりの「ルナナイツ」の世界に招き入れられた咲夜は、脱出する方法を探しながら「ルナナイツ」を探索する。

本作では「時間を操る程度の能力」を持つ咲夜固有の能力や咲夜の武器である爽快なナイフアクションを特長としているほか、「東方Project」ならではの「グレイズ」(かすり)システムをアクションゲームに取り入れ、敵にギリギリまで近づくことでHPやMPを回復することができ、バトルの駆け引きを楽しめる。

【Touhou Luna Nights PS4/PS5 発表トレーラー】

(C)上海アリス幻樂団

(C) 2019-2020 team ladybug / Why So Serious?

Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.