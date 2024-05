収納場所もとらず背筋もピーンとね。

自宅でデスク仕事をする場合、作業場所の確保が難しいご家庭もあるかと思います。

デスクやチェアをわざわざ買ったり設置したり、コストや手間暇もかかりますもんね。

折りたたみだけど造りはガッシリ

THE EDGE DESK SYSTEMの「The Edge Desk」は、折りたたみ式のチェア一体型デスク。背筋を正して座るタイプの腰掛けと大きな天板が10秒で展開します。

デスクは高さや角度が変えられ、横向きにも縦向きにもできます。イーゼル代わりにしてお絵描きにも最適。腰や背中にかかる負担が軽減できそうです。

たたんで収納も移動も

重量は約11.3kg。ペッタンコにたたむと、約152mmの薄さになります。

隙間に収納できますし、キャスター付きで転がして移動させられ、車の荷台などに載せればどこにでも運んでお天道様の下でも作業ができます。

Image: THE EDGE DESK SYSTEM

ジェシーおいたんも愛用!?

コロナ禍にクラウド・ファンディングに登場したこのデスクですが、一発で終わらず今では通常販売するまで安定的な人気になったようです。

ドラマ『フルハウス』のジェシーおいたんが使っているおかげかも?

デスクが広いので、PC作業に限らず何をしてもOK。白と黒のカラバリが、いずれも399.99ドル(約6万2700円)となっています。

Source: Facebook, THE EDGE DESK SYSTEM via NEW ATLAS

