・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７９．８３ドル（＋２．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３５６．５ドル（＋２２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１９７．１セント（＋１６４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝７００．２５セント（＋３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６２．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２２９．５０セント（－１８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．２３（＋５．９５）

出所：MINKABU PRESS