２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７９．８３ドル（＋２．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３５６．５ドル（＋２２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１９７．１セント（＋１６４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝７００．２５セント（＋３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２２９．５０セント（－１８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３００．２３（＋５．９５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７９．８３ドル（＋２．１１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３５６．５ドル（＋２２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１９７．１セント（＋１６４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝７００．２５セント（＋３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２２９．５０セント（－１８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３００．２３（＋５．９５）
出所：MINKABU PRESS