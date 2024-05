地球が生んだ最強モンスター巨大竜巻“ツイスターズ”に立ち向かう、『ジュラシック・ワールド』製作陣が贈るアクション・アドベンチャー超大作『ツイスターズ』より、最強モンスターの襲来を告げる日本版本予告と命がけのミッションに挑む寄せ集めチームが対峙する日本版本ポスターが公開された。あわせて、驚異の臨場感でモンスターの猛威を体験できる、待望のラージフォーマット上映も決定している。

公開された映像では、直径2000m×時速500kmにも及ぶ超巨大竜巻たちが群れを成して人類の前に現れ、車や家、そして街すらも丸ごと飲み込むド迫力の姿が映し出される。闇夜に忍び寄る竜巻、双子の竜巻、炎を纏った竜巻などどれも接近すれば命の保証はないラスボス級の竜巻である事を予感させる。

そんな史上最大級の脅威に挑むのは、竜巻にトラウマをもつ気象学の天才ケイト(演:デイジー・エドガー=ジョーンズ)、竜巻を追い続ける命知らずの竜巻チェイサーのタイラー(演:グレン・パウエル)、ケイトが信頼を寄せる学生時代からの友人ハビ(演:アンソニー・ラモス) をはじめとする寄せ集めチーム。ニューヨークで自然災害を予測し被害を防ぐ仕事に就くケイトは、ある日故郷のオクラホマで史上最大級の巨大竜巻が群れをなして異常発生していることを知る。

ハビから懸命な頼みもあり、ケイトは夏休みの一週間だけ故郷へ戻ることを決意。知識も性格も正反対だが“竜巻を破壊する”という同じ使命をもつ新たな仲間と出会い、命がけの戦いに挑むことになる。出会った当初「最新技術なんて無用、現場での経験がすべてだ」と豪語するタイラーに反発していたケイトだが、タイラーの大胆な行動を目の当たりにし、希望を感じる様子も映し出される。



日本版本ポスターには「巨竜を、迎え撃て。」というメッセージが刻まれている。巨大な竜が怒り狂うかのように竜巻が黒煙を上げて背後から差し迫る様子が描かれ、強烈な印象を放つ。最強のモンスターと対峙するケイト、タイラー、ハビの表情からは命がけの危険な戦いが幕を開けたことを物語るような緊迫感が伝わってくる。

さらに車のバックミラーをよく見ると、ケイトたちの正面からも巨大竜巻が飛びかからんばかりに迫ってきている。絶体絶命と思われるこの状況で、果たして人類は超巨大竜巻を倒すことができるのか。

(c) 2024 UNIVERSAL STUDIOS,WARNER BROS.ENT.& AMBLIN ENTERTAINMENT,INC.

日本版本予告では、大御所声優の森川智之がナレーションを担当。森川が「エンターテイメントとしてこの最強モンスターをどう表現してくるのか、そしてどう立ち向かっていくのかとても楽しみですね!大きなスクリーンでまさに体感できる映画になっていると思うので、座席から飛ばされないように覚悟が必要(笑)」と圧倒される程、制御不能な竜巻たちが次々と迫りくる本作。森川はグレン・パウエルが新たに演じるタイラーに対して、パウエルが出演した『トップガン マーヴェリック』にかけ、「考えるな、動け」と主人公マーヴェリックの名言“Don’t think, just do”でエールを送る。

パウエルについて、森川は「『トップガン マーヴェリック』ではアイスマン的な立ち位置で、自信満々の役どころのハングマンでしたね。彼の表情には自信に満ちたキャラクターが似合います。そこからどんな困難や壁が待ち受けているのか、本気の表情を見せたときにファンの皆さんはまたグレパの虜になることでしょう」と期待を語った。「一躍注目のスターになった彼ですが、今作では存分にその魅力を発揮するとともに新たな魅力も発見できるのではないかと、とても楽しみにしています」。

さらにこの度、見る者に史上最強のモンスターと人類の対決を驚異の臨場感の中で体験してもらうための多種多様な上映形式が決定。2D / IMAX(R) / 4D / Dolby Cinema(R)(ドルビーシネマ) / ScreenXを通して、ハリウッドの最先端技術をもって描かれる超巨大竜巻の襲来を大迫力の映像と音響で味わうことができる。

そんな本作には、グレン・パウエルに加え、ハリウッドを牽引する新世代俳優たちが勢揃い。『ザリガニの鳴くところ』で主演を務め世界から注目される主人公ケイト役のデイジー・エドガー=ジョーンズや、『トランスフォーマー/ビースト覚醒』『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』などハリウッド超大作のオファーが引きも切らないハビ役のアンソニー・ラモスをはじめ、『NOPE/ノープ』で一躍ブレイクを果たしたブランドン・ペレア、新スーパーマン役に抜擢されたデヴィット・コレンスウェットらが名を連ねた。

また、ムビチケ発売情報も到着。2024年5月31日(金)より発売開始となる。詳しくは公式サイトをチェックだ。

この夏最大級のアクションアドベンチャー『ツイスターズ』は2024年8月1日(木)全国ロードショー。

