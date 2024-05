セガの世界的人気を誇るゲームシリーズを映画化した『ソニック・ザ・ムービー』、2作目『ソニック・ザ・ムービー/ソニックVSナックルズ』に続く最新作の実写オリジナルドラマシリーズ「ナックルズ」の配信日が2024年6月7日(金)に決定した。全6話一挙にParamount+で独占配信される。また、最強の戦士ナックルズらの日本版声優の続投も決定し、日本語版吹替予告も公開されている。

4月26日(金)に日本に先がけ、アメリカを含む各国で配信がスタートした「ナックルズ」。初週の週末(4/27~4/28)では総視聴時間が400万時間を超え、Paramount+オリジナルシリーズとして史上最も視聴された作品として新たなグローバル記録を樹立した。日本生まれで全世界にて大人気のスーパーキャラ・ソニックを主人公として描く映画『ソニック・ザ・ムービー』シリーズは、2作あわせた世界興収が7億ドル超えを突破。絶大な人気を誇り世界が注目している本作の豪華日本版声優の続投が決定した。

本作の主人公となる赤が印象的なハリモグラの“最強の戦士”ナックルズを演じるのは、大人気アニメ『ドラえもん』の剛田武(ジャイアン)役や映画『THEFIRSTSLAMDUNK』の桜木花道役などの声優を務めるだけでなく、子供向け情報バラエティ番組「おはスタ」のメインMCを務めるなどマルチに活躍している木村昴。ナックルズは2作目の映画『ソニック・ザ・ムービー/ソニックVSナックルズ』でソニックのライバルとして登場し最初は敵対する存在だったが、最後はソニックと2本のシッポを持つ心優しい子ギツネのテイルスと共に宇宙平和を守る仲間となった。

このたび主人公のナックルズを演じる木村から声優陣を代表してコメントが到着。ナックルズの声優続投が決定した時について「演じていてすごく楽しい役だったので、『またやれる!』と大変嬉しくなりました」と喜びを明かし、ナックルズが主人公として描かれることについては「ついにきたか!という感じです。ソニックの敵役から主人公に変貌を遂げたナックルズにご注目ください」と語る。「特に今回はコミカルなシーンも多いので、演じていて楽しかったです」。

また、全6話のドラマシリーズで描かれることで期待できることについて、木村は「全6話で映画よりも長いので、より深く物語が描かれているところだと思います」とコメント。「ナックルズとソニックが仲間になり、今度は一緒に戦うことになります。2人の友情とアクション満載の物語にぜひご注目ください」と語っており、ナックルズとソニックが織りなす物語に注目だ。

映画シリーズでは主人公として描かれ、誰もが知る大人気キャラクターのソニックを演じるのは、ドラマ『家政婦のミタ』で一気に脚光を浴び、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』やドラマ『EyeLoveYou』などに出演し映画やドラマ、舞台に多数出演する俳優の中川大志。ソニックとナックルズの仲間であり、心優しい子ギツネのテイルスを演じるのは、ソニックのゲームシリーズから20年以上に渡りテイルスの声優を担当してきた広橋涼が続投する。

さらに、ナックルズの弟子となるマヌケな男ウェイド・ウィップル役には、お笑いトリオ「フラミンゴ」のメンバーで俳優や声優としても活躍する吉田ウーロン太、ソニックの親友トムの妻マディ・ワカウスキー役にはアニメ『進撃の巨人』のアルミン・アルレルト役、『スマイルプリキュア!』緑川なお/キュアマーチ役などで知られる声優・井上麻里奈が務める。

日本語吹替版予告ではナックルズやソニック、テイルスも登場し、地球に残ったナックルズが旅に出ることから始まる物語の一端が描かれる。世界を救い平和が訪れた地球でのんびり暮らしていたが、そんな生活にもすぐに飽きてしまったナックルズ。“最強の戦士”の血が騒ぎバトルがしたくてたまらない彼は、ソニックの親友トムの同僚でマヌケな男ウェイド・ウィップルを弟子にして旅に出ることに。

しかし、映画にも登場した悪の天才科学者ドクター・ロボトニック(演:ジム・キャリー)の手下の男が、ナックルズのパワーを奪いに襲い掛かる。ソニックとテイルスと一緒に地球を守ると約束したナックルズだが、果たして彼の運命は。アクションバトルとユーモア満載のストーリーに、世界中のファンから注目を集めている。



そんな本作には、映画を世界的大ヒットに導いた製作陣が再び集結。監督・製作総指揮は、アニメーション映画『かいじゅうたちのいるところ』に携わった経験があり、映画『GopherBroke』でアカデミー賞短編アニメーション賞にノミネートしたジェフ・フォウラーが前2作に続き務める。製作には、『ワイルド・スピード』シリーズを手掛けるニール・H・モリッツをはじめ、トビー・アッシャー、ジョン・ウィッティントン、中原徹など、前作の主要なクリエイティブチームに加え、ナックルズを演じるイドリス・エルバも参加。シリーズの監督をゲッド・ライト、ブランドン・トロスト、ヨーマ・タコンヌ、キャロル・バンカーが務める。

映画のクオリティはそのままにアクションとユーモア満載のオリジナルドラマシリーズ「ナックルズ」は2024年6月7日(金)よりParamount+にて独占配信開始。

