日経225先物テクニカルポイント（29日夜間取引終了時点）
29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万8950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39843.53円 ボリンジャーバンド3σ
39371.29円 ボリンジャーバンド2σ
38950.00円 29日夜間取引終値
38910.00円 一目均衡表・転換線
38899.04円 ボリンジャーバンド1σ
38886.00円 5日移動平均
38862.53円 75日移動平均
38537.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38426.80円 25日移動平均
38365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38085.00円 一目均衡表・基準線
37954.56円 ボリンジャーバンド-1σ
37482.31円 ボリンジャーバンド2σ
37010.07円 ボリンジャーバンド3σ
35193.25円 200日移動平均
247.75円 28日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39843.53円 ボリンジャーバンド3σ
39371.29円 ボリンジャーバンド2σ
38950.00円 29日夜間取引終値
38910.00円 一目均衡表・転換線
38899.04円 ボリンジャーバンド1σ
38886.00円 5日移動平均
38862.53円 75日移動平均
38537.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38426.80円 25日移動平均
38365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38085.00円 一目均衡表・基準線
37954.56円 ボリンジャーバンド-1σ
37482.31円 ボリンジャーバンド2σ
37010.07円 ボリンジャーバンド3σ
35193.25円 200日移動平均
247.75円 28日日経平均株価現物終値
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