　29日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万8950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39843.53円　　ボリンジャーバンド3σ
39371.29円　　ボリンジャーバンド2σ
38950.00円　　29日夜間取引終値
38910.00円　　一目均衡表・転換線
38899.04円　　ボリンジャーバンド1σ
38886.00円　　5日移動平均
38862.53円　　75日移動平均
38537.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38426.80円　　25日移動平均
38365.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38085.00円　　一目均衡表・基準線
37954.56円　　ボリンジャーバンド-1σ
37482.31円　　ボリンジャーバンド2σ
37010.07円　　ボリンジャーバンド3σ
35193.25円　　200日移動平均
247.75円　　28日日経平均株価現物終値


株探ニュース