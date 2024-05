見映えも良いジェラートを編集部セレクトでご紹介! 今年の夏は、おいしいジェラートで夏を楽しみましょう。

暑くなってきて、そろそろ冷たいものが恋しくなりますよね。今回はおいしいだけじゃなく、見映えも良い「ジェラート」を編集部セレクトでご紹介します。この夏食べたくなること間違いなしな冷たいデザートをどうぞ。

1. LA BASE de Chez Lu(東京・代官山)

カラフルでおいしそうなジェラート 出典:岩谷貴美さん

店内に並ぶボンボンショコラや焼き菓子、ジェラートなどのさまざまな商品は、カカオ豆からチョコレートを一貫して製造するBean to Bar製法で作られています。濃厚なジェラートは一口食べるごとに幸せな気持ちになります。

2. assemblage+(京都・京都市役所前)

アッサンブラージュプリュススペシャルジェラート(テイクアウト) 写真:お店から

<店舗情報>◆LA BASE de Chez Lui住所 : 東京都渋谷区代官山町20-23 フォレストゲート代官山 1FTEL : 03-6712-7563

自慢のジェラートは10種類を用意していて、シングル、ダブル、アッサンブラージュプリュススペシャルから選べます。テイクアウトと2階でのイートイン利用の場合はカップで提供、1階のカウンターバーでは素敵な器に盛り付けて提供されます。

3. CREMAHOP コースカベイサイド店(神奈川・横須賀)

モカアーモンドクリスプ 出典:ハチワレキジシロさん

<店舗情報>◆assemblage+住所 : 京都府京都市中京区木屋町484TEL : 075-746-6822

有機ブラウンシュガーを使用し、素材にこだわった合成甘味料・人工着色料不使用のアイスクリームがいただけます。合成甘味料などは不使用ですが、しっかりと甘さも感じられ、どれも濃厚な味わいで満足度が高いです。そんなレベルの高いアイスクリームがいただけます。

4. PATISSIERE MAYO flat(東京・六本木)

店名にある「flat」は“ふらっと立ち寄って欲しい”という思いから名付けたそう 出典:しめしめしめこさん

<店舗情報>◆CREMAHOP コースカベイサイド店住所 : 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ 2FTEL : 090-4367-8567

焼き菓子とジェラートのテイクアウト専門店です。ジェラートメニューには「キャラメル」「チョコレート」「ピーチ」など、8種類のフレーバーを用意。素材はシェフ自ら現地で厳選したものを使用しています。

2種類を選んでカップに盛り付けるスタイルで「ベーシック」750円、リッチフレーバーの「プレミアム」850円、10歳までの子供は370円です。購入後は3階のテラスで食べることができますが、食べ歩きにもぴったりです。

5. ジェラテリア シンチェリータ(東京・阿佐ヶ谷)

2種盛り 写真:お店から

<店舗情報>◆PATISSIERE MAYO flat住所 : 東京都港区六本木7-10-2 アートスケープ六本木 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べログ アイス・ジェラート 百名店」にも選出されている、ジェラートの名店。常時18種類くらいのジェラートが用意されていますが、全国の農家から送られてくる旬のフルーツをお店で追熟させながらジェラートを製造し、イベント用など特別なものを含めると年間200種類くらいのフレーバーが登場します。

6. YAYOI TOKYO(東京・三軒茶屋)

桃とショコラのジェラート 出典:カノジョさん

<店舗情報>◆ジェラテリア シンチェリータ住所 : 東京都杉並区阿佐谷北1-43-7TEL : 03-5364-9430

ジェラートは定番のフルーツから「グレープフルーツ×金木犀」750円や「加賀棒茶×ミルク」850円など日本らしいテイストまで、10種類のフレーバーを揃えています。中でもおすすめは、濃厚なだけでなくすっきりした味わいの「ミルク」650円と、国産の桃を使用したジューシーな果実感を楽しめる「桃」650円です。

どのフレーバーも、甘みやコクがベタッと残らずにスッと消えていくような優しさがあり、素材そのもののしっかりした味わいを堪能できます。

7. Gelato MinNa(東京・目白)

出典:うどんが主食さん

<店舗情報>◆YAYOI TOKYO住所 : 東京都世田谷区太子堂2-23-10TEL : 不明の為情報お待ちしております

着色料、香料、保存料など人工的な添加物を加えず、おいしさを追求し、毎日10種類の素材そのものの味を楽しめるジェラートを提供します。

メニューは「piccolo」(2フレーバー)680円、「medio」(3フレーバー)800円、小学生までの子供サイズの「bambini」(1フレーバー)450円があり、いずれもカップかコーンを選択できます。土日祝日限定で、生クリームのトッピング(+100円)も可能。リキュールをかけて味わえる「ミルクジェラートのリキュールがけ」900円もあり、大人の味わいも楽しめます。

8. GELATO BRAVO(東京・代官山)

大人の塩キャラメル×シチリア産ピスタチオ 写真:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆Gelato MinNa住所 : 東京都新宿区下落合3-22-18 1FTEL : 03-3565-6064

ナッツの香り豊かなヘーゼルナッツ、濃厚なカカオの風味が広がるチョコレート、そして放牧ジャージー牛乳で仕込むミルキーなジェラート等々、いずれも後口の良さが素晴らしいです。

味わいはしっかりしつつも、後口のキレが良く、アイスクリームを食べた後にありがちな、水が飲みたくなる感覚がない。さっぱりとした甘味と後味の大人のジェラートです。

9. 赤坂おぎ乃 和甘(東京・虎ノ門)

ジェラート2種盛り(テイクアウト 518円、イートイン 528円)、3種盛り(テイクアウト 734円、イートイン 748円) 写真:お店から

<店舗情報>◆GELATO BRAVO住所 : 東京都渋谷区恵比寿西1-33-18 コート代官山 1FTEL : 080-7139-7770

人気の和ジェラートは、練乳や黒糖、宇治抹茶などの定番フレーバーの他に、季節限定のフレーバーも用意されるのだそう。シンプルながら素材の風味や香りを楽しめるものがそろっています。

そのほか「練乳葛豆腐」や「黒糖わらび餅」など職人が丁寧に手作りした、ここでしか味わえない和スイーツも楽しむことができます。

10. きこりけーき 京都高台寺店(京都・祇園四条)

「黒ゴマ、抹茶の2フレーバー」692円、「レモン、ヴォンタレンティドルチェヴィータ、ラズベリーの3フレーバー」756円 撮影:福森公博

<店舗情報>◆赤坂おぎ乃 和甘住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2F T-MARKETTEL : 03-6205-8611

2023年7月、高台寺の西側、瓦屋根の日本家屋が並ぶ石畳の“ねねの道”に、薄緑の暖簾が目をひくスイーツショップがオープン。神戸の老舗ドイツ菓子店「ユーハイム」の新展開「きこりけーき 京都高台寺店」です。

ジェラートは黒ゴマ、抹茶、ラズベリーなど12種類がスタンバイ。どれも現地のマエストロのレシピを忠実に守っているとのことで、素材の味をしっかりと感じられます。濃厚なのに重たくない理由は、提供前に時間をかけて練ることで、空気が入って軽さが出て舌触りをよくするためだそうです。

<店舗情報>◆きこりけーき住所 : 京都府京都市東山区高台寺北門前通下河原東入ル鷲尾町518TEL : 075-531-6851

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

