Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、歴代2位タイの18週連続1000万回再生突破【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、5月29日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、2024年2月5日付から18週連続1位を獲得した。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
週間再生数は、1308万5634回を記録し、18週連続で週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録は、Official髭男dism「Subtitle」に並び歴代2位タイ【※】となった。なお、累積再生数は、3億6082万3083回。
またCreepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」が、同ランキングで週間再生数64万9823回を記録。累積再生数は1億6万6316回となり、「のびしろ」「Bling-Bang-Bang-Born」に続く、自身通算3作目の1億回再生突破となった。
【※】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録（）内は達成付日※達成順／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）、2位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」18週連続（2024年2月5日付〜2024年6月3日付）、4位：Ado「唱」17週連続（2023年10月2日付〜2024年1月22日付）、5位：米津玄師「KICK BACK」12週連続（2022年10月24日付〜2023年1月9日付）、5位：BTS「Butter」12週連続（2021年5月31日付〜2021年8月16日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年6月3日付：集計期間：2024年5月20日〜26日）＞
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
週間再生数は、1308万5634回を記録し、18週連続で週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録は、Official髭男dism「Subtitle」に並び歴代2位タイ【※】となった。なお、累積再生数は、3億6082万3083回。
【※】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録（）内は達成付日※達成順／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）、2位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」18週連続（2024年2月5日付〜2024年6月3日付）、4位：Ado「唱」17週連続（2023年10月2日付〜2024年1月22日付）、5位：米津玄師「KICK BACK」12週連続（2022年10月24日付〜2023年1月9日付）、5位：BTS「Butter」12週連続（2021年5月31日付〜2021年8月16日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年6月3日付：集計期間：2024年5月20日〜26日）＞