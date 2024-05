【無料公開】6月4日まで

集英社は5月29日、同社のマンガ配信サービス「マガポケ」にて、大暮維人氏の「エア・ギア」及び氏が漫画化を手掛けた「化物語」の無料公開を開始した。無料期間は6月4日まで。

これは「灰仭巫覡(カイジンフゲキ)」の連載開始を記念して行なわれるもの。「エア・ギア」、「化物語」共に3巻分は全話無料で公開されるほか、アプリ版「マガポケ」では4巻以降も最終3話を除いてチケットで読み進めることもできる。

