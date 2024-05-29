マンガ「化物語」＆「エア・ギア」がマガポケで無料公開スタート！大暮氏の「灰仭巫覡」連載開始記念
【無料公開】
6月4日まで
6月4日まで
集英社は5月29日、同社のマンガ配信サービス「マガポケ」にて、大暮維人氏の「エア・ギア」及び氏が漫画化を手掛けた「化物語」の無料公開を開始した。無料期間は6月4日まで。
これは「灰仭巫覡（カイジンフゲキ）」の連載開始を記念して行なわれるもの。「エア・ギア」、「化物語」共に3巻分は全話無料で公開されるほか、アプリ版「マガポケ」では4巻以降も最終3話を除いてチケットで読み進めることもできる。
＼大暮先生新作『 #灰仭巫覡 』連載開始！🎉／- 講談社 マガジンポケット(マガポケ)公式 (@magapoke) May 28, 2024
最終3話以外、全話無料‼️✨(～6/4)
※チケット対象話を含む
西尾維新の代表作を大暮維人が漫画化！
『 #化物語 』https://t.co/d9miWZ6Idu
誰よりも迅く！ 誰よりも高く！
『 #エア・ギア 』https://t.co/FgdHcP5wBN
新旧ともに読むしかない！😉📚 pic.twitter.com/U7cdxrX6Rs
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