【無料公開】
6月4日まで

　集英社は5月29日、同社のマンガ配信サービス「マガポケ」にて、大暮維人氏の「エア・ギア」及び氏が漫画化を手掛けた「化物語」の無料公開を開始した。無料期間は6月4日まで。

　これは「灰仭巫覡（カイジンフゲキ）」の連載開始を記念して行なわれるもの。「エア・ギア」、「化物語」共に3巻分は全話無料で公開されるほか、アプリ版「マガポケ」では4巻以降も最終3話を除いてチケットで読み進めることもできる。

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.