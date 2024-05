5月29日 公開

集英社は5月29日、マンガ「灰仭巫覡(カイジンフゲキ)」の第1話「【一番】」をマガポケにて公開した。

「灰仭巫覡」は「天上天下」や「エア・ギア」、「化物語」の漫画化などを手掛けた大暮維人氏による新連載。本日5月29日発売の「週刊少年マガジン 2024年26号」より連載がスタートしている。

なお、「週刊少年マガジン 2024年26号」では「灰仭巫覡」が巻頭カラーを飾るほか、第1話は特大ボリュームの80P掲載。さらに大暮維人氏に対する特別インタビューも掲載される。

「週刊少年マガジン 2024年26号」の表紙は「灰仭巫覡」より双頭のヒロイン・御陵

【灰仭巫覡】

「夜」。それはかつて天災と呼ばれていたもの。人智を超えた災害の襲来に対し、少年たちはただひたすらに舞う。神々の力を借りる為、「夜」の怒りを鎮める為、そしてこの世界を救う為――。日本の田舎町に住む少年・仭は、「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲い来て……!?漫画の常識を覆すファンタジー巨編開幕!

