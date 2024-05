【明るい未来】著者:枝田小学館

穏やかな朝、のどかで平凡ないつもと変わらない1日の始まり。気持ちのいい光を浴び、優しい眼差しの先には……。

本作「明るい未来」は、枝田氏の短編作品で、雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2024年10号」にて掲載され、2月5日からは「ビッコミ」より配信されている。

今より少し未来の日本。多くの大人たちは、まるくてかわいいペットのような不思議な生き物「コン」とともに生活している。職場にコンを連れてくる人もいて、その可愛い見た目から職場の同僚たちにも愛されている。だが、それは実は――。

血や幽霊が出てくるわけではないのに、最後まで読むと、背筋がぞくっとする。もしかするとあり得るかもしれない未来。その是非は、読者にゆだねられている。

【あらすじ】

