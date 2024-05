バルセロナ、今季デビューの17歳DFフォルトと新契約締結！　将来の長期契約も既に合意？

バルセロナは28日、同クラブに所属するU−19スペイン代表DFエクトル・フォルトと新契約を締結したことを発表した。新契約の期間は2026年6月30日までと伝えられている。フォルトは2006年8月2日生まれの現在17歳。カタルーニャ州バルセロナの出身で、7歳で地元最大のクラブであるバルセロナに加入して以降、“ラ・マシア”(バルセロナの育成組織)で成長を続けてきた。順調に歩を進めて迎えた今シーズンは、前半戦こそバルセロナ・アトレティック(Bチーム)を主戦場としながらも、昨年12月に行われたチャンピオンズリーグ(CL)・グループステージ第6節のロイヤル・アントワープ戦でトップチームデビュー。本職は右サイドバックだが、今年1月にスペイン代表DFアレハンドロ・バルデが負傷すると、左サイドバックとしてもトップチームを支えた。最終的には今季ラ・リーガで7試合、コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)で1試合、CLで1試合に出場していた。

