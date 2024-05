【ファイナルファンタジーVII リメイク ぬいぐるみ】5月29日 発売価格:各4,180円

スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジーVII リメイク ぬいぐるみ」4種を5月29日に発売する。価格は各4,180円。

「ファイナルファンタジーVII リメイク」より、かわいくデフォルメされたおすわりポーズのぬいぐるみが登場。デフォルメながらも衣装や髪型など、キャラクターの造形が細かく再現、後ろ姿のシルエットまでかわいらしく表現されている。

「クラウド・ストライフ」、「セフィロス」、「ティファ・ロックハート」、「エアリス・ゲインズブール」の4種がラインナップされている。

【クラウド・ストライフ】【セフィロス】【ティファ・ロックハート】【エアリス・ゲインズブール】

(C)1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(c)1997 YOSHITAKA AMANO