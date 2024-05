イタリアの残留請負人がまたしても奇跡を起こした。ダヴィデ・二コラの率いるエンポリは最終節で降格圏から脱出し、セリエA残留を決めた。



セリエA残留には勝利が必須条件だったエンポリは見事に名門ASローマから勝点3を奪取してみせた。エンポリのマッテオ・キャンセリエリが13分に得点したが、46分にフセム・アワールに失点を許した。そのまま試合は引き分けに終わり、エンポリはセリエB降格かと思われた中で、途中出場のエムバイェ・ニアンが93分に劇的なゴールを決め、勝利を手繰り寄せた。





90+3. Hopes decaying. Enter M'baye Niang



The moment @EmpoliFC were saved is something that can give you literal chills #EmpoliRoma pic.twitter.com/uhRwrmAdip