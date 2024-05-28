ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ鉱工業製品価格（4月）
予想 0.6% 前回 0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 3.1% 前回 4.7%（原材料価格指数・前月比)
22:00
米住宅価格指数（3月）
予想 0.6% 前回 1.2%（前月比)
米住宅価格指数（2024年 第1四半期）
予想 N/A 前回 1.5%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）
予想 7.31% 前回 7.29%（前年比)
22:15
クノット・オランダ中銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）国際金融政策フォーラム出席
22:55
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）国際金融政策フォーラム出席
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）
予想 96.6 前回 97.0
29日
0:30
米2年債入札（690億ドル）
2:00
米5年債入札（700億ドル）
2:05
クックFRB理事、デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、イベント「AIと経済」講演（質疑応答あり）
EU国防相理事会
ノルウェー、アイルランド、スペインがパレスチナを国家として承認
※予定は変更されることがあります。
カナダ鉱工業製品価格（4月）
予想 0.6% 前回 0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 3.1% 前回 4.7%（原材料価格指数・前月比)
22:00
米住宅価格指数（3月）
予想 0.6% 前回 1.2%（前月比)
米住宅価格指数（2024年 第1四半期）
予想 N/A 前回 1.5%（前期比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）
予想 7.31% 前回 7.29%（前年比)
22:15
クノット・オランダ中銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）国際金融政策フォーラム出席
22:55
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）国際金融政策フォーラム出席
23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）
予想 96.6 前回 97.0
29日
0:30
米2年債入札（690億ドル）
2:00
米5年債入札（700億ドル）
2:05
クックFRB理事、デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、イベント「AIと経済」講演（質疑応答あり）
EU国防相理事会
ノルウェー、アイルランド、スペインがパレスチナを国家として承認
※予定は変更されることがあります。