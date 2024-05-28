ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ鉱工業製品価格（4月）

予想 0.6% 前回 0.8%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 3.1% 前回 4.7%（原材料価格指数・前月比)



22:00

米住宅価格指数（3月）

予想 0.6% 前回 1.2%（前月比)



米住宅価格指数（2024年 第1四半期）

予想 N/A 前回 1.5%（前期比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）

予想 7.31% 前回 7.29%（前年比)



22:15

クノット・オランダ中銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）国際金融政策フォーラム出席



22:55

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）国際金融政策フォーラム出席



23:00

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）

予想 96.6 前回 97.0



29日

0:30

米2年債入札（690億ドル）



2:00

米5年債入札（700億ドル）



2:05

クックFRB理事、デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、イベント「AIと経済」講演（質疑応答あり）





EU国防相理事会

ノルウェー、アイルランド、スペインがパレスチナを国家として承認





※予定は変更されることがあります。

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