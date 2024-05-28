21:30　
カナダ鉱工業製品価格（4月）
予想　0.6%　前回　0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　3.1%　前回　4.7%（原材料価格指数・前月比)

22:00
米住宅価格指数（3月）
予想　0.6%　前回　1.2%（前月比)

米住宅価格指数（2024年 第1四半期）
予想　N/A　前回　1.5%（前期比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）
予想　7.31%　前回　7.29%（前年比)

22:15　
クノット・オランダ中銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）国際金融政策フォーラム出席

22:55　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、欧州経済政策研究センター（CEPR）国際金融政策フォーラム出席

23:00
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）
予想　96.6　前回　97.0

29日
0:30　
米2年債入札（690億ドル）

2:00　
米5年債入札（700億ドル）

2:05　
クックFRB理事、デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、イベント「AIと経済」講演（質疑応答あり）


EU国防相理事会
ノルウェー、アイルランド、スペインがパレスチナを国家として承認


※予定は変更されることがあります。