ももクロ百田夏菜子、2度目のソロコンサートを収録したBlu-rayのジャケット写真を公開

■おめかしした百田夏菜子が、パーティの始まりを心待ちにしているビジュアル

ももいろクローバーZ・百田夏菜子が2023年12月25日にさいたまスーパーアリーナで開催したソロコンサート『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』のライブBlu-rayのジャケット写真が公開された。

今回公開されたジャケット写真は、ケーキやキャンドルが並べられ、パーティの準備が万端なテーブルに、白いドレスを着用しおめかしした百田がパーティの始まりを心待ちにしているビジュアルとなっている。

現在、ファンクラブ先行予約の受付が始まっており、予約締切日(6月9日23時59)までに予約すると、ファンクラブ会員先行で商品が手元に届けられる。また、7月12日よりキングレコード公式オンラインショップ「ELR store(KING e-shop)」にて一般販売も予定。ここでしか手に入らない数量限定での販売となる。

百田のキャリア2回目となるソロコンサート『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』は、クリスマスらしい演出が散りばめられた多幸感あふれるライブとなった。披露された楽曲のうち7曲を百田本人が作詞を担当しており、タイトルの「Talk With Me」の通り、歌で、言葉で、心でファンとのコミュニケーションを取り合う本ライブは、デコノフ(百田夏菜子ファンの総称)はもちろん、全モノノフ(ももクロファンの総称)も必見。

パッケージには、本ライブ公演の模様を収録したBlu-ray(1枚)に、本ライブ公演の音源を収録したCD(2枚組)が付く豪華仕様。さらに封入特典として、「Talk With Me Xmas Night クリスマスカード」が付属される。

リリース情報

2024.07.12 ON SALE

Blu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』

『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』Blu-ray予約はこちら

https://mcz-release.com/live/talk-with-me-xmas-night/

百田夏菜子 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/kanakomomota_official/?hl=ja

ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE

https://www.momoclo.net/