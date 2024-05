MAN WITH A MISSIONが、先日発表した北米ツアー開催に続き、UK&ヨーロッパツアー『MAN WITH A MISSION UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll』の開催を発表した。

これまで、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』第5期第2クールのオープニングテーマ、『ヴィンランド・サガ』SEASON1第2クールのオープニングテーマ、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』第1クールオープニングテーマ、『七つの大罪』第2クールのオープニングテーマなど、日本国内だけでなく海外ファンからの支持も多く集める数々のアニメ主題歌を担当してきたMAN WITH A MISSION。

先日発表した北米ツアーと同じく、UK&ヨーロッパツアーも、昨年リリースし近年の代表曲のひとつにもなった『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』オープニングテーマである「絆ノ奇跡」がツアータイトルとなっており、世界のアニメ配信会社・Crunchyrollがサポート。

UK&ヨーロッパツアーは、8月31日ロンドンのO2 Forum Kentish Townを皮切りに、アムステルダム、パリ、ベルリン、ケルンの計5都市を巡る。

MAN WITH A MISSION Jean-Ken Johnny Comment

We are really excited for the tour and can't wait to meet you all in each places. Hope that everyone out there who was waiting for us comes to have fun! Thanks to 311, Crunchyroll and all of you! See you soon!

MAN WITH A MISSION Jean-Ken Johnnyコメント(和訳)

ツアーをとても楽しみにしており、各地で皆さんに会えるのが待ちきれません。

わたしたち(狼たち)を待っていてくれた皆さんが楽しんでくれることを願っています!

311、Crunchyroll、そして皆さんに感謝です! また近いうちに会いましょう!