ベルギー代表、EURO2024に臨む“25名”発表！　ヴィツェルがカタールW杯以来の電撃復帰

王立ベルギーサッカー協会(KBFV)は28日、EURO2024に向けたベルギー代表の暫定メンバー25名を発表した。EURO2024予選ではグループFに組み込まれ、6勝2分無敗、22得点4失点と安定した成績を残したベルギー代表。オーストリア代表やスウェーデン代表を抑え、首位で本大会行きの切符を掴み取った。3大会連続の出場となるEURO2024では、スロバキア代表、ルーマニア代表、ウクライナ代表と同居するグループEに入った。6月17日に初陣のスロバキア代表戦、同22日に第2節のルーマニア代表戦、同26日に第3節のウクライナ代表戦が予定されている。直近2大会はベスト8で終わっており、史上初の優勝を目指す。

