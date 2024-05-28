欧州株　売買交錯、仏ＣＡＣ指数は０．３８％安と冴えない
東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100　 8303.23（-14.36　-0.17%）
独ＤＡＸ　　18793.58（+18.87　+0.10%）
仏ＣＡＣ40　 8101.77（-30.72　-0.38%）
スイスＳＭＩ　 11945.60（-14.97　-0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:19現在
ダウ平均先物JUN 24月限　39168.00（+11.00　+0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限　5336.00（+14.50　+0.27%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限　18962.75（+86.75　+0.46%）

仏ＣＡＣ指数は軟調。スーパー大手のカルフール、コールセンター運営のテレパフォーマンスなどが下げを主導している。一方、ルノー、ステランティスなど自動車メーカーは堅調。