欧州株 売買交錯、仏ＣＡＣ指数は０．３８％安と冴えない
欧州株 売買交錯、仏ＣＡＣ指数は０．３８％安と冴えない
東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100 8303.23（-14.36 -0.17%）
独ＤＡＸ 18793.58（+18.87 +0.10%）
仏ＣＡＣ40 8101.77（-30.72 -0.38%）
スイスＳＭＩ 11945.60（-14.97 -0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:19現在
ダウ平均先物JUN 24月限 39168.00（+11.00 +0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5336.00（+14.50 +0.27%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18962.75（+86.75 +0.46%）
仏ＣＡＣ指数は軟調。スーパー大手のカルフール、コールセンター運営のテレパフォーマンスなどが下げを主導している。一方、ルノー、ステランティスなど自動車メーカーは堅調。
東京時間19:19現在
英ＦＴＳＥ100 8303.23（-14.36 -0.17%）
独ＤＡＸ 18793.58（+18.87 +0.10%）
仏ＣＡＣ40 8101.77（-30.72 -0.38%）
スイスＳＭＩ 11945.60（-14.97 -0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:19現在
ダウ平均先物JUN 24月限 39168.00（+11.00 +0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5336.00（+14.50 +0.27%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18962.75（+86.75 +0.46%）
仏ＣＡＣ指数は軟調。スーパー大手のカルフール、コールセンター運営のテレパフォーマンスなどが下げを主導している。一方、ルノー、ステランティスなど自動車メーカーは堅調。