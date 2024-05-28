欧州株 売買交錯、仏ＣＡＣ指数は０．３８％安と冴えない 欧州株 売買交錯、仏ＣＡＣ指数は０．３８％安と冴えない

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欧州株 売買交錯、仏ＣＡＣ指数は０．３８％安と冴えない

東京時間19:19現在

英ＦＴＳＥ100 8303.23（-14.36 -0.17%）

独ＤＡＸ 18793.58（+18.87 +0.10%）

仏ＣＡＣ40 8101.77（-30.72 -0.38%）

スイスＳＭＩ 11945.60（-14.97 -0.13%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間19:19現在

ダウ平均先物JUN 24月限 39168.00（+11.00 +0.03%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5336.00（+14.50 +0.27%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18962.75（+86.75 +0.46%）



仏ＣＡＣ指数は軟調。スーパー大手のカルフール、コールセンター運営のテレパフォーマンスなどが下げを主導している。一方、ルノー、ステランティスなど自動車メーカーは堅調。

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