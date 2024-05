Zscalerは5月27日(米国時間)、「Anatsa Campaign Technical Analysis|ThreatLabz」において、Androidデバイス向けバンキング型マルウェア「Anatsa(別名:TeaBot)」を配布するサイバー攻撃の新しいキャンペーンを確認したとして、分析結果を公開した。このキャンペーンでは、公式のGoogle PlayストアからPDFリーダーやQRコードリーダーを装ってマルウェアが配布されたという。

Anatsa Campaign Technical Analysis|ThreatLabz○マルウェアの感染経路このキャンペーンでは、公式のGoogle Playストアから無害なPDFリーダーおよびQRコードリーダーを配布する手法が使用された。インストール直後は無害なアプリとして動作するが、攻撃者のコマンド&コントロール(C2: Command and Control)サーバから悪意のあるペイロードをダウンロードし、攻撃者の指示に基づいてマルウェアをインストールする。マルウェアの配布に使用された悪意のあるアプリの例 引用:Zscalerマルウェアはアプリのアップデートを装ってインストールされる。このとき、ユーザーにアクセシビリティを含む複数の権限を要求する。これら権限が許可されるとデバイスは侵害され、金融機関の公式アプリを介して認証情報などが窃取される。○マルウェアが及ぼす影響と対策Zscalerの分析によると、公式ストアから配布されるマルウェアの約4割はツールカテゴリーのアプリに偽装するという。攻撃者はこのカテゴリーの人気の高さを悪用しており、今回のキャンペーンにおいても70,000回以上インストールされたとみられている。悪意のあるアプリのカテゴリー別の割合 引用:ZscalerZscalerはネットワークセキュリティを強化するために、ゼロトラストアーキテクチャの導入を推奨している。また、同社は調査過程で判明したセキュリティ侵害インジケーター(IoC: Indicator of Compromise)を公開しており、必要に応じて活用することが望まれている。