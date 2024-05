声優、アーティストとして活動している田村ゆかりの最新ミニアルバム『I love it♡』が明日5月29日に発売。そんな新譜の発売にあわせて、同日より旧譜タイトルのサブスク・ハイレゾ配信が決定したことが発表された。

田村ゆかり ミニアルバム『I love it♡』

各サブスクリプションサービスで配信されるのは、2018年リリースの『恋は天使のチャイムから』から2019年『Shining Rabbit』までのシングル4タイトルと、2017年リリースの『Princess ♡ Limited』から2023年リリースの『かくれんぼ。』までのアルバム5タイトルの計9タイトル。またハイレゾ配信未解禁だった2023年リリースの『かくれんぼ。』『Altoemion』『You Are The World!』の3タイトルが各ハイレゾサービスで配信される。なお、『Altoemion』『You Are The World!』の2タイトルはハイレゾ配信のみとなる。

田村ゆかりは、6月1日より全国ツアー『田村ゆかり LOVE ♡ LIVE 2024 *Honey bunny*』がスタート。精力的に活動していく田村ゆかりに注目していきたい。