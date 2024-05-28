【洪水警報】長野県・上松町、南木曽町、大桑村、木曽町に発表
気象台は、午後7時13分に、洪水警報を上松町、南木曽町、大桑村、木曽町に発表しました。
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中部、南部では、29日未明まで土砂災害に警戒してください。南部では、29日未明まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■上田市
□大雨警報
・土砂災害
29日未明にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
■伊那市
□大雨警報
・土砂災害
29日未明にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報
・土砂災害
29日未明にかけて警戒
■上松町
□洪水警報【発表】
29日未明にかけて警戒
■南木曽町
□洪水警報【発表】
29日未明にかけて警戒
■木祖村
□大雨警報
・土砂災害
29日未明にかけて警戒
■大桑村
□洪水警報【発表】
29日未明にかけて警戒
■木曽町
□大雨警報
・土砂災害
29日未明にかけて警戒
□洪水警報【発表】
29日未明にかけて警戒
■麻績村
□大雨警報
・土砂災害
29日未明にかけて警戒
■筑北村
□大雨警報
・土砂災害
29日未明にかけて警戒