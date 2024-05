【ディズニーストア:シークレットコレクション】5月28日より順次発売予定

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、公式オンラインストア「ディズニーストア.jp」にて夏をテーマにした「シークレットコレクション」を5月28日より順次発売する。

今回の「シークレットコレクション」では夏をテーマにかき氷やレインブーツデザイン、人気のレトロ喫茶シリーズなどが展開する。

ラインナップにはストラップ、マスコット、アンブレラマーカー&ストッパーなどが登場。

かき氷デザインは、氷の粒感や浸み込んだシロップのグラデーションが表現され、おいしさが伝わってくるような、見ているだけでひんやり気分を味わうことができるアイテムとなっている。

レインブーツをモチーフとしたアイテムは、ミッキー&フレンズをイメージしたカラフルで可愛いデザインとなっており、それぞれキャラクターらしい文字で書かれたネームロゴも表現されている。

また、ミッキーアイコンをモチーフにした、ソーダ、パフェ、プリンアラモード、パンケーキ、オムライスなど、喫茶店の定番メニューをテーマにしたデザインのシークレットマスコットや梅雨の季節におすすめな、シークレットアンブレラマーカー&ストッパーも登場。

□「ディズニーストア.jp」の「シークレットコレクション」

【ディズニーキャラクター シークレットストラップ かき氷】

価格:各900円

【ミッキー&フレンズ シークレットストラップ レインブーツ Rain Zakka】

価格:各900円

【ミッキー シークレットマスコット レトロ喫茶】

価格:各900円

【ディズニーキャラクター シークレットアンブレラマーカー&ストッパー】

価格:各900円

(C) Disney

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.