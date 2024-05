『THE LAST OF US』シーズン2にゲーム版と同じ役であのキャストが参加

人気ビデオゲームをもとにした米HBOのドラマ『THE LAST OF US』のシーズン2に登場する新キャラクターを演じるキャストに、ゲーム版でそのキャラの声を当てた人物が起用された。米Deadlineなど複数のメディアが伝えている。

文明が崩壊してから20年が経った無法地帯の世界を舞台にした『THE LAST OF US』。屈強な生存者のジョエルは、14歳の少女エリーを隔離区域から密かに連れ出すことに。簡単な仕事のはずだったが、やがて二人で米国を横断し、生き残るために助け合わなければならない、残酷で悲痛な旅へと変わっていき…というストーリー。

シーズン2には新たにアイザックというキャラクターが登場。ゲーム2作目「The Last of Us Part II」に登場するアイザックは、WLFことワシントン解放戦線という大規模な民兵組織のリーダーで、自由を求めていたが、代わりに驚くほど優れた敵との終わりなき戦いに巻き込まれることになるキャラクターだ。ゲームでこの声をジェフリー・ライトが担当していたが、この度ドラマでもジェフリーが同役で出演することが発表された。

『ウエストワールド』のバーナード・ロウ役などで知られるジェフリー。最近では映画『アメリカン・フィクション』で主演を務め、アカデミー賞にノミネートされたことも記憶に新しい。

シーズン2では、ジェフリーに加えて、『アンビリーバブル たった1つの真実』のケイトリン・デヴァー、『マダム・ウェブ』のイザベラ・メルセド、『ホーム・アローン』シリーズのキャサリン・オハラなども新たに参加。ジョエル、エリー役のペドロ・パスカル、ベラ・ラムジーは続投する。

ゲームで声優を務めた後、ドラマ版に参加することになったのはジェフリーが最初ではない。ジョエル、エリーの声を務めたトロイ・ベイカー、アシュリー・ジョンソンもシーズン1に出演していたが、彼らはゲームとは異なる役柄だった。ゲームとドラマで同じ役を演じるのは、マーリーン役のマール・ダンドリッジに続き、ジェフリーが二人目になる。

『THE LAST OF US』シーズン2は現在撮影中。2025年に米HBOで解禁されると見られている。シーズン1はU-NEXTにて配信中。(海外ドラマNAVI)

