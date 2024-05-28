TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

28日午後6時55分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の亘理町、福島県の相馬市、南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、それに新地町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□宮城県
亘理町

□福島県
相馬市　南相馬市　楢葉町
富岡町　大熊町　双葉町
浪江町　新地町

■震度1
□宮城県
名取市　角田市　岩沼市
蔵王町　七ヶ宿町　大河原町
柴田町　宮城川崎町　丸森町
山元町　気仙沼市　登米市
栗原市　大崎市　涌谷町
石巻市

□福島県
いわき市　福島広野町　川内村
葛尾村　飯舘村　福島市
郡山市　白河市　須賀川市
二本松市　田村市　福島伊達市
本宮市　桑折町　国見町
川俣町　大玉村　鏡石町
天栄村　泉崎村　棚倉町
玉川村　浅川町　小野町

□岩手県
一関市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。