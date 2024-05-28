宮城県、福島県で最大震度2の地震 宮城県・亘理町、福島県・相馬市、南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町
28日午後6時55分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、宮城県の亘理町、福島県の相馬市、南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、それに新地町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□宮城県
亘理町
□福島県
相馬市 南相馬市 楢葉町
富岡町 大熊町 双葉町
浪江町 新地町
■震度1
□宮城県
名取市 角田市 岩沼市
蔵王町 七ヶ宿町 大河原町
柴田町 宮城川崎町 丸森町
山元町 気仙沼市 登米市
栗原市 大崎市 涌谷町
石巻市
□福島県
いわき市 福島広野町 川内村
葛尾村 飯舘村 福島市
郡山市 白河市 須賀川市
二本松市 田村市 福島伊達市
本宮市 桑折町 国見町
川俣町 大玉村 鏡石町
天栄村 泉崎村 棚倉町
玉川村 浅川町 小野町
□岩手県
一関市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。